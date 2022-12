Boom di condoni e riduzioni di importi per le cartelle esattoriali: controlla il tuo stato

In seguito all’approvazione della nuova manovra finanziaria, a partire dal prossimo anno, i debitori nei confronti del Fisco, avranno diverse opzioni per poter regolarizzare la propria situazione. Ecco le novità introdotte dalla pace fiscale.

La pace fiscale promossa dal nuovo Governo nasce con lo scopo di sostenere i contribuenti a far fronte ai propri debiti, senza gravare troppo sulle altre spese. A tal proposito, sono previsti condoni e notevoli riduzioni di alcuni debiti.

Nello specifico, entro il 31 gennaio è previsto lo stralcio, in automatico, delle cartelle esattoriali di importo non superiore a mille euro, relative al periodo che va dal primo gennaio del 2000 al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda, invece, i debiti di importo superiore ai mille euro e notificate dopo il 2015, è previsto un piano di pagamento ridotto. In altre parole, sarà possibile regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco, semplicemente pagando l’importo dell’imposta non corrisposta. Questo, senza l’aggiunta delle sanzioni e degli interessi maturati. In più, nel caso in cui non sia possibile pagare in un’unica soluzione, è prevista la possibilità di beneficiare di una comoda rateizzazione.

Ciò significa, che il contribuente potrà scegliere se regolarizzare la propria posizione in un’unica soluzione, prevista entro il 31 luglio 2023. Oppure, in alternativa, scegliere di rateizzare l’importo dell’imposta fino ad un massimo di 18 rate.

Pace fiscale: previsti migliaia di condoni e riduzioni sulle cartelle esattoriali

Il piano Pace fiscale è stato uno dei punti cardine della campagna elettorale del centrodestra ed ora, con l’approvazione della nuova manovra fiscale da parte del Consiglio dei Ministri, sarà finalmente messo in atto.

Dunque, ricapitolando, ci sarà uno stralcio automatico al 31 gennaio 2023, dei debiti di importo inferiore a mille euro e relativi al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per quanto riguarda le cartelle di importo superiore ai mille euro e successive al 2015, invece, è previsto il versamento dell’imposta dovuta scorporata dalle sanzioni e gli interessi maturati nel corso del tempo.

La nuova misura interesserà almeno 500 mila contribuenti in posizione debitoria nei confronti del Fisco. I soggetti interessati, potranno beneficiare della nuova pace fiscale proposta dal Governo e vedere cestinate le cartelle di pagamento di imposte come Imu, Tari, Iva, Irpef, Ires, bollo auto oppure multe stradali. Infine, chiaramente lo stralcio del debito è relativo ad ogni singola voce. Vale a dire, che se a carico del contribuente sono state emesse cartelle esattoriali relative a voci diverse, ad esempio, Imu e Tari, ognuna di importo inferiore a mille euro, esse saranno cestinate fino ad un massimo di 3 mila euro.