Come diventare proprietario di una casa spendendo solo pochi euro, cosa prevede la legge

La legge prevede alcuni casi in cui è possibile acquistare una casa con soli pochi euro e, addirittura, in alcuni casi specifici diventarne proprietari a titolo completamente gratuito.

Di questi tempi scegliere di comprare casa è una decisione davvero ardua. Del resto, si tratta di un investimento economico non di poco conto e in molti non hanno la possibilità di racimolare tutta la liquidità necessaria, soprattutto per via delle impegnative spese iniziali. Tuttavia, oggi esistono diversi modi per poter acquistare una casa ad un prezzo stracciato o addirittura a titolo gratuito. Vediamo in quali casi è possibile diventare proprietario di una casa con pochi euro o anche gratis.

L’acquisto di una casa da sempre rappresenta un passo importante ma anche molto impegnativo sotto l’aspetto economico. Il primo importante costo da sostenere è la caparra, ovvero l’acconto da versare per l’acquisto dell’immobile che, di norma, oscilla tra il 15 ed il 20% del valore della proprietà. A questo, vanno aggiunti gli oneri notarili che variano tra i 1.500 ed i 3 mila euro e le eventuali commissioni di intermediazione di agenzie immobiliari. Senza contare, poi, le spese per una eventuale ristrutturazione e l’arredamento. Insomma, l’acquisto di una casa rappresenta sì un momento di grande entusiasmo ma può causare anche qualche mal di testa.

Eppure, secondo le leggi aggiornate 2022 – 2023, ci sono dei sistemi che permettono l’acquisto di alcune tipologie di case ad un prezzo estremamente basso, ed in particolari condizioni, addirittura a titolo completamente gratuito.

Come diventare proprietario di una casa con pochi euro o gratuitamente

In Italia, acquistare casa rappresenta un impegno economico notevole, eppure, secondo quanto previsto dalle leggi attuali, esistono diverse opzioni per acquistare casa con pochi euro o addirittura ottenere l’immobile a titolo completamente gratuito. Ad esempio, attualmente, esistono diversi comuni che per evitare lo spopolamento, offrono in vendita case a prezzi decisamente convenienti. Talvolta, anche a partire da un euro.

Un’altra buona soluzione per diventare proprietario di un immobile con il minimo sforzo economico, potrebbe essere acquistare casa in edilizia convenzionata. Per questo tipo di acquisto è necessario rivolgersi a costruttori e Comuni e, si tratta di un’agevolazione riservata alle famiglie con redditi bassi. In alternativa, si potrebbe pensare ad un contratto di affitto con riscatto. In altre parole, viene stipulato un contratto di locazione con la possibilità di riscattare l’immobile con parte della rata mensile del canone pattuito.

Infine, è possibile diventare proprietario di un immobile anche a titolo gratuito, per effetto dell’usucapione. In questo caso particolare, il trasferimento della proprietà avviene mediante il possesso dell’immobile, in modo pacifico e non violento, per un periodo di tempo stabilito dalla legge.