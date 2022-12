Imprenditore dona oltre 5 milioni di euro ai suoi dipendenti

Un bonifico a sorpresa di oltre 2 mila euro per ognuno dei suoi 1600 operai sparsi tra Italia, Stati Uniti e Cina. È questa la bella storia dell’imprenditore svizzero Giuseppe Marzorati.

Una bella storia di riconoscenza verso i propri dipendenti, quella che ha visto coinvolto l’imprenditore svizzero Giuseppe Marzorati. Presidente dal 1994 di un’azienda siderurgica leader mondiale nella produzione di acciai lunghi inossidabili e leghe di nichel, la Cogne acciai speciali.

Ebbene, proprio recentemente l’imprenditore ha venduto le proprie quote societarie al gruppo taiwanese Walsin Lihwa Corporation ed ha festeggiato, donando parte del ricavato ad ognuno dei suoi 1600 operai sparsi tra Italia, Stati Uniti e Cina.

Nei giorni seguenti alla vendita del 70% delle quote, infatti, gli operai della Cogne acciai speciali hanno ricevuto un corposo bonifico di duemilacinquecento euro lordi più l’atteso bonus carburante da duecento euro. Un dono forse inaspettato ma certamente molto gradito e che evidenzia tutta la gratitudine di un grande imprenditore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

Imprenditore svizzero vende e dona oltre 5 milioni di euro ai suoi dipendenti: la vicenda

La bella storia dell’imprenditore svizzero Giuseppe Marzorati ha, chiaramente, fatto il giro del web ed ha commosso davvero tutti. Non solo per l’incredibile esborso di oltre 5 milioni di euro a favore dei propri dipendenti, ma anche per le accorate parole di sentita riconoscenza che l’imprenditore ha rivolto loro nella sua lettera di saluto:

“Dal 1994 ad oggi – scrive l’imprenditore – ho trascorso anni fantastici insieme a voi e a quelli che vi hanno preceduto, partendo da una situazione di vero disagio aziendale ed arrivando invece oggi a rappresentare una realtà importante, apprezzata, ammirata, sostenibile e molto considerata a livello internazionale. Il lavoro di sviluppo e di costante crescita ci ha consentito di raggiungere un grande obiettivo: far diventare il Gruppo Cogne leader europeo del settore. Insieme abbiamo attivamente supportato il radicale cambiamento che la nostra azienda ha sviluppato negli anni, facendosi portavoce della cultura Lean e, soprattutto, dando priorità alla sostenibilità nelle sue diverse accezioni”.

Con un’operazione di compravendita costata circa 210 milioni di euro, il nuovo patron della Cogne acciai speciali è Yu – Lon Chiao. Il neo presidente ha annunciato da subito l’ambizione di “dar vita al più grande produttore mondiale di prodotti lunghi speciali inossidabili”. Contestualmente, ha provveduto a rassicurare il personale tutto, sulla cristallizzazione delle condizioni di lavoro. Questo attraverso un immediato incontro con i sindacalisti della Fiom Cgil Valle d’Aosta. Nel frattempo, l’ex proprietario Giuseppe Marzorati, resterà presidente onorario del Gruppo Cogne.