Poste Italiane offre un premio da 700 euro ai propri clienti

Poste Italiane offre un premio da 700 euro per i clienti di che scelgono un prodotto in particolare, vediamo di cosa si tratta.

La nuova iniziativa di Poste Italiane mette in palio premi da 700 euro fino al 31 dicembre 2023.

Per la sua presenza capillare lungo tutto il territorio nazionale, Poste Italiane viene preferita da moltissime persone lungo la nostra penisola.

I prodotti di Poste, infatti, spiccano sia per i costi di gestione minimi, sia per la semplicità della loro fruizione. Inoltre, l’azienda Poste Italiane offre garanzie che in altri istituti di credito spesso non vengono fornite.

Ultimamente, poi, tutte le società del gruppo Poste Italiane sono attive nella promozione della tutela ambientale.

Ed è alla tutela dell’ambiente che bisogna fare riferimento se parliamo del concorso di Poste, grazie al quale si possono vincere fino a 700 euro. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è l’oggetto del concorso “Guidare Sicuri e vincere green“.

Vincere 700 euro con Poste: come partecipare al concorso

Col nuovo concorso di Poste Italiane “Guidare sicuri e vincere Green” permette ai clienti di Poste italiane di ricevere un premio da 700 euro, che consiste in 119 monopattini elettrici.

Potranno partecipare al concorso tutti quelli che sottoscrivono la polizza “Poste Guidare Sicuri” per la propria auto privata a partire dal 14 novembre 2022, fino al 31 gennaio 2023.

Partecipare al concorso sarà possibile per tutti quelli che, quando richiedono il preventivo della polizza, prendono visione dell’informativa sulla privacy sul sito posteinsurancebroker.

Come si anticipava poc’anzi, per partecipare al concorso occorrerà poi sottoscrivere la polizza “Poste Guidare Sicuri”, che è finalizzata alla tutela della sicurezza della famiglia intera.

Altri prodotti inclusi nella polizza sono:

Tutela per i sinistri che vengono causati mentre la revisione o la patente è scaduta nel limite dei 120 giorni;

per i che vengono causati mentre la revisione o la patente è scaduta nel limite dei 120 giorni; Assicurazione per danni provocati dai passeggeri ;

per provocati dai ; Guida libera, anche per soggetti neopatentati;

anche per soggetti neopatentati; Coperture assicurative opzionali tra cui infortuni conducente, assistenza stradale, tutela legale, Kasko Completa, furto e incendio e Kasko Collisione.

Quando l’iniziativa finirà, in ogni caso non oltre il 17 marzo 2023, verranno proclamati i 119 vincitori dei premi messi in palio.

Sarà possibile partecipare al concorso per ogni polizza sottoscritta, anche se fa capo al medesimo soggetto. Inoltre, per poter partecipare all’estrazione, occorre che l’assicurazione rimanga attiva almeno fino al 28 febbraio 2023.

Sul sito posteinsurancebroker sarà possibile visionare tutte le informazioni della RCA nel dettaglio, oppure si potrà telefonare al numero 800.185.490, gratuitamente se si effettua la chiamata dall’Italia, sia da telefono fisso, sia da telefono mobile.