Atm cerca personale, candidati ora come controllore sui mezzi pubblici

Il gruppo Atm ha comunicato di essere in carenza di personale, infatti tra le offerte di lavoro compaiono molte posizioni aperte come controllore sui mezzi pubblici dell’azienda, ecco cosa bisogna fare per candidarsi e quali sono tutti i requisiti richiesti per questo tipo di lavoro.

La ricerca degli addetti da inserire all’interno del personale di Atm avviene principalmente nella città di Milano, tuttavia le candidature potranno essere inviate per ottenere un lavoro anche negli oltre 90 comuni circostanti. L’assunzione, che avverrà a seguito di un colloquio, potrà portare all’assegnazione di un contratto a tempo determinato.

L’Azienda Trasporti Milanesi SpA, Atm, è alla ricerca continua di personale, infatti sulla sezione del portale web dell’azienda dedicato agli annunci lavorativi si può notare come siano sempre aperte molte posizioni diverse, che vanno dal tecnico di sistemi agli ingegneri per arrivare, appunto, all’addetto al controllo dei biglietti di circolazione.

Le persone che hanno intenzione di intraprendere questo lavoro, situato a Milano e dintorni, potrà inviare il proprio curriculum direttamente per via telematica sul sito, ricordandosi però che per svolgere questa professione bisogna soddisfare alcuni requisiti, non particolarmente stringenti ma essenziali per eseguire le proprie mansioni correttamente.

Atm è alla ricerca di personale che sia in grado di rendere più efficiente il servizio offerto in città, tuttavia si dovrà sottostare ad un lavoro distribuito su turni rotativi, che possono comprendere i giorni festivi e gli orari notturni. In più bisognerà essere in possesso di una patente di categoria B, oltre che di un diploma di scuola superiore di secondo grado.

Lavorare come addetto al controllo biglietti per Atm

Prima di inviare il proprio CV all’azienda è bene conoscere le mansioni che si andranno a svolgere, più precisamente il lavoratore si dovrà occupare di:

verificare la validità dei titoli di viaggio

rilevare infrazioni al codice della strada relative alla sosta per evasione tariffaria sulla rete Atm

supportare ed informare la clientela

svolgere attività operative e di back office

Per avere maggiori chance di essere selezionati bisognerà poi essere in possesso di alcune abilità ed inclinazioni caratteriali che faciliteranno il lavoro, tra cui:

buone capacità di relazione con la clientela, anche in situazioni di stress o conflittuali

spirito di servizio e senso civico

propensione al lavoro di squadra

autorevolezza e motivazione a rappresentare i valori aziendali

attitudine a trasformare con rapidità ed efficacia istruzioni operative in azioni pratiche

capacità di utilizzo strumenti informatici

Atm richiede inoltre un’ottima conoscenza dell’inglese ed una buona conoscenza di un’ulteriore lingua.