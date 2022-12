I codici nascosti del proprio telefono, scopri cosa puoi fare con il tastierino numerico

Ormai quasi ogni persona al mondo ha un cellulare, senza quasi più escludere bambini o persone anziane, che si stanno approcciando sempre di più al mondo della telefonia, abbandonando gli smartphone di vecchie generazioni per godere dei vantaggi delle applicazioni.

Nonostante ormai chiunque sappia usare alla perfezione piattaforme di messagistica come Whatsapp, social come Facebook e applicazioni come la fotocamera del proprio smartphone, sono poche le persone che conoscono davvero tutti i codici segreti del tastierino, i quali però potrebbero fare una grande differenza per quanto riguarda l’uso del telefono.

L’utilizzo che ognuno fa dello smartphone, per quanto approfondito, difficilmente sarà davvero completo al 100%, ci sono infatti molti codici segreti che possono essere inseriti direttamente nel tastierino numerico di ogni telefono e che permetteranno di sbloccare informazioni o funzionalità molto utili in parecchie circostanze e che cambiano in base al gestore o al dispositivo.

Ad esempio, tramite alcune combinazioni specifiche si possono deviare le chiamate, si può disattivare la segreteria telefonica, si può anche conoscere un’informazione precisa del proprio telefono (ad esempio sulla fotocamera o sul software) e perfino riportare il telefono ai dati di fabbrica, sia in maniera totale che parziale.

Ecco una lista dei codici più importanti da conoscere per i telefoni Android:

*#06# – codice IMEI (il codice unico identificativo del telefono che permette di bloccarlo in caso di smarrimento)

*#*#225#*#* – accesso al calendario

*#12580*369# – informazioni su software e hardware

*#7465625# – stato di sblocco del dispositivo

*#*#2663#*#* – versione touchscreen

*#*#3264#*#* – versione RAM

*#*#232337#*# – indirizzo Bluetooth

*#*#2222#*#* – versione hardware

*#*#44336#*#* – versione software e info aggiornamento

*#*#273282*255*663282*#*#* – backup di tutti i dati

*2767*3855# – ripristino totale dati di fabbrica

*#*#7780#*#* – ripristino e partizione di sistema

*2767*3855# – formattazione dispositivo

*#7780# – ripristino parziale dati di fabbrica

I codici da inserire sul tastierino numerico possono rivelare grandi sorprese

Ecco invece una lista dei codici più utili che riguardano però gli operatori di telefonia italiani:

TIM Deviazione chiamata con telefono spento **62*36ProprioNumeroTelefonico#

Deviazione chiamata quando si è in un’altra conversazione **67*36ProprioNumeroTelefonico#

Deviazione quando non si può rispondere **61*36ProprioNumeroTelefonico#

Invio in segreteria di tutte le chiamate **21*36ProprioNumeroTelefonico# Vodafone

Deviazione chiamata con telefono spento **62*+39 seguito da 34 e numero del cellulare#

seguito da e Deviazione chiamata quando si è in un’altra conversazione **67*+39 seguito da 34 e numero del cellulare#

seguito da e Deviazione quando non si può rispondere **61*+39 seguito da 34 e numero del cellulare#

seguito da e Invio in segreteria di tutte le chiamate **21*+39 seguito da 34 e numero del cellulare#

Iliad

##002# – disattivare segreteria telefonica

**62*+393518995012# – riattivare segreteria telefonica

##21# – disattivare trasferimento alla segreteria delle chiamate in entrata

##67# – disattivare segreteria telefonica mentre è in corso una chiamata

**61*+39[NUM]*10*# – aumentare o ridurre numero di squilli prima di trasferire la chiamata alla segreteria WindTre Deviazione chiamata con telefono spento **62*+39 32[NUM]#

Deviazione chiamata quando si è in un’altra conversazione **67*+39 32 tuo num. #

Deviazione quando non si può rispondere **61*+39 32[NUM]#

Invio in segreteria di tutte le chiamate **004*+39 32 tuo num. # Fastweb Deviazione chiamata con telefono spento *62*3730004410#

Deviazione chiamata quando si è in un’altra conversazione *67*3730004410#

Deviazione quando non si può rispondere *61*3730004410#

Invio in segreteria di tutte le chiamate *21*3730004410#