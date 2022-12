Pagamenti INPS di Dicembre: cosa è già arrivato e cosa arriverà

L’INPS sta provvedendo proprio n questi giorni ad erogare denaro nei conti di tantissimi cittadini tuttavia le date comprendono così tante misure che è semplice fare confusione e non sapere più quale pagamento manchi, ecco quindi una lista completa del calendario.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sembra avere un calendario molto fitto, tant’è che a seconda dei bonus, delle pensioni e degli assegni a cui si ha diritto ci si potrebbe ritrovare con un insieme di accrediti che possono essere scambiati tra loro, senza sapere con certezza se si possa fare affidamento su qualche risorsa in più.

Uno dei primi pagamenti effettuati da parte dell’INPS è, come sempre, la pensione, che è stata distribuita a partire dal 1° Dicembre sia nei conti correnti bancari e postali, sia in contanti presso gli uffici di Poste Italiane presenti nel territorio, sempre rispettando il calendario che suddivide le assegnazioni per iniziale del cognome.

Tra ieri ed oggi inoltre dovrebbero arrivare anche i pagamenti, della NASpi e della CIG, i quali potrebbero protrarsi fino a metà Dicembre. Per conoscere la data precisa è consigliabile entrare nella propria area MyINPS e visionare le comunicazioni ufficiali. Stesso discorso vale per i beneficiari della DIS-COLL, in quanto il giorno esatto potrebbe variare in base a quando è stata effettuata la domanda.

I Bonus da 200 euro e 150 euro, stabiliti nei Decreti Legislativi dello scorso Governo come misura anti-rincari da assegnare una tantum, stanno finalmente giungendo alle persone che ancora non ne avevano beneficiato, inclusi i lavoratori stagionali e precari che nel 2021 hanno lavorato più di 50 giorni.

Pagamenti di Dicembre, cosa deve ancora essere accreditato

Per la seconda metà del mese sono previsti molti altri pagamenti, il primo tra tutti è sicuramente il Reddito di Cittadinanza per i nuovi richiedenti, infatti la, probabilmente ultima, ricarica verrà effettuata intorno a Giovedì 15 Dicembre, data in cui potrebbero arrivare anche gli arretrati dell’Assegno Unico e Universale.

Quest’ultimo viene generalmente distribuito regolarmente intorno alla seconda o terza settimana del mese, esattamente come il Reddito di Cittadinanza, la cui ricarica è prevista per il 22-23 Dicembre ma solamente per chi ha richiesto la misura da tempo ed ha ricevuto almeno una mensilità.

Uno degli ultimi pagamenti gestiti dall’INPS è probabilmente il più atteso dai lavoratori dato che si tratta della tredicesima, conosciuta come gratifica natalizia, e che viene generalmente erogata a partire dal 15 Dicembre per i lavoratori dipendenti, le date però potrebbero cambiare e variare a seconda del proprio contratto.