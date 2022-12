L’antica moneta italiana che vale una fortuna! Scopri il suo incredibile valore

È sorprendente, ma talvolta, un’antica moneta della vecchia lira può letteralmente raggiungere cifre da capogiro. Non ci credi? Scopri lo straordinario valore di questa moneta rara.

Tra le monete del vecchio conio, esistono molti esemplari che al giorno d’oggi, valgono una vera e propria fortuna. Proprio così, perché la Lira non ci ha lasciato solo dei bellissimi ricordi, ma ancora oggi riesce a farci sognare.

Si tratta di monete particolarmente rare, per cui, molto ricercate dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. Proprio per il fatto che questi esemplari della Vecchia Lira abbiano una domanda di mercato di molto superiore all’offerta, esse riescono a raggiungere una quotazione numismatica davvero molto interessante e, talvolta, inaspettata. Proprio come la moneta italiana antica di cui parleremo oggi.

Come sempre, però, prima di conoscere di quale moneta stiamo parlando e quale sia il suo valore attuale, occorre ricordare che non tutte le monete ricevono valutazioni numismatiche degne di nota. In fase di valutazione, infatti, ci sono alcuni importanti parametri da considerare, poiché, incidono fortemente sul valore delle monete sia in negativo che in positivo.

Innanzitutto, proprio come abbiamo già accennato, il valore di una moneta è influenzato dalla rarità. Un esemplare coniato in un numero limitato di pezzi, sarà difficile da reperire in giro, per cui, avrà una domanda di mercato più alta rispetto all’offerta. Di conseguenza, un valore di vendita molto più alto. Ma la rarità non sempre basta, perché i collezionisti e gli appassionati di monete sono molto attenti anche allo stato di conservazione degli esemplari. Una moneta rara che presenta graffi o segni di usura, potrebbe comunque non ricevere offerte interessanti. La musica cambia nel caso in cui ci si trovi difronte ad un pezzo in perfette condizioni di conservazione, che in gergo viene detto Fior di Conio. In caso di moneta rara Fior di Conio, essa può raggiungere cifre davvero inaspettate.

La moneta antica italiana che vale una fortuna

Il pezzo di cui parliamo oggi fa parte degli esemplari coniati negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, nello specifico, parliamo della famosa 1 Lira Arancia. La moneta è realizzata in Italma ed è caratterizzata dalla raffigurazione, al rovescio, di un’arancia con tanto di ramo e foglie. Da qui il nome 1 lira arancia.

La 1 lira arancia è stata coniata dal 1946 al 1949, ma le più rare e ricercate, al momento attuale, sono quelle realizzate nel 1947. In questo caso, la 1 lira arancia può superare abbondantemente i mille euro, sempre a patto che sia conservata in perfette condizioni, dunque, Fior di Conio.

Insomma, un valore davvero niente male per uno “spicciolo” che potresti trovare in fondo al cassetto dei nonni!