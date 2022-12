Bollo auto in scadenza a dicembre, ma c’è qualche fortunato che non lo pagherà

In scadenza il pagamento della tassa automobilistica di dicembre, ma c’è qualche fortunato che non lo pagherà.

Il bollo auto, conosciuto anche come tassa automobilistica, è un’imposta in vigore dal 1983. Si tratta del tributo che ogni proprietario di veicolo a motore è tenuto a corrispondere alla propria Regione di residenza ogni anno, indipendentemente dal fatto che il mezzo venga utilizzato o meno.

Questa tassa non ha una scadenza univoca per tutti, infatti, la data per il pagamento dipende da quando l’auto è stata immatricolata la prima volta. Secondo quanto stabilito dal legislatore, il bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa precedente. Facendo un esempio pratico, per un bollo con scadenza novembre 2022, il rinnovo di pagamento va eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Pertanto, i proprietari di veicoli a motore il cui bollo auto è scaduto lo scorso novembre dovranno regolarizzare la loro posizione entro la fine dell’anno.

Tuttavia, c’è qualche fortunato che non dovrà versare questa imposta. Infatti, proprio come prevede la legge, in alcuni casi specifici è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Ecco chi può non pagare la tassa automobilistica.

Bollo auto in scadenza a dicembre: ecco chi non dovrà pagarlo

Come abbiamo anticipato, per evitare sanzioni e maggiorazioni, i proprietari dei veicoli a motore la cui tassa automobilistica è scaduta lo scorso novembre, dovranno regolarizzare la loro posizione entro la fine dell’anno, dunque, entro il 31 dicembre 2022. Chi ha la scadenza al 31 dicembre 2022, invece, dovrà provvedere entro la fine di gennaio 2023.

Ricordiamo che gli automobilisti hanno a disposizione diverse opzioni per poter corrispondere questa imposta. Possono recarsi fisicamente agli sportelli ACI, alle poste o al tabacchi. In alternativa, possono pagare comodamente da casa attraverso il proprio internet banking. Attenzione, però, perché ci sono dei casi in cui è riconosciuta l’esenzione al bollo auto. In altre parole, i proprietari di veicoli a motore che rispondono a determinati requisiti, non sono tenuti al versamento di questa imposta.

Le categorie che possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto sono i soggetti beneficiari di Legge 104, i proprietari di auto storiche immatricolate da più di trent’anni ed i proprietari di auto ecologiche (elettriche o ibride). Inoltre, il pagamento del bollo auto non è dovuto in caso di furto dell’auto, chiaramente previa denuncia. In caso di vendita o di radiazione dell’auto ed, infine, in caso di rinuncia all’eredità di un’auto mediante trascrizione al PRA.