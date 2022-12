Riconciliazione bancaria automatica: perché conviene a tutti i tipi di azienda

La riconciliazione bancaria è un’attività utile a tutti i tipi di azienda ed ora grazie ai passi in avanti della tecnologia è stata automatizzata, diventando sempre più un processo semplice e veloce. Ecco perché conviene la riconciliazione bancaria automatica.

La riconciliazione bancaria è un processo di grande importanza per tutte le imprese, grandi o piccole che siano. Questo perché, anche se non si tratta di un adempimento obbligatorio per legge, è utile a controllare che le registrazioni contabili corrispondano ai movimenti riportati nell’estratto conto bancario. In altre parole, attraverso l’attività di riconciliazione le imprese controllano che le attività svolte stiano portando i risultati prefissati.

Normalmente, il compito di effettuare la riconciliazione bancaria, viene affidato ad un addetto all’amministrazione interno all’azienda o ad un professionista di fiducia, che ha a disposizione tre diverse modalità per espletare il compito. Infatti, la riconciliazione bancaria può essere effettuata manualmente, utilizzando un foglio di calcolo excel, oppure, per avere una maggiore certezza che non ci siano errori nel confronto tra i libri contabili e gli estratti conto bancari, in automatico mediante un software di gestione contabile.

Di recente, sono sempre più numerose le imprese che preferiscono affidarsi a dei software specifici per effettuare l’operazione di riconciliazione bancaria. Del resto, il processo automatizzato non solo garantisce che non siano presenti eventuali errori di calcolo, ma consente un risparmio di tempo e di risorse davvero notevole.

Perché conviene la riconciliazione bancaria automatica

Come abbiamo già detto, la riconciliazione bancaria non rappresenta un obbligo fiscale, ma è fortemente consigliata a tutti i tipi di azienda per una corretta gestione finanziaria. Pertanto, è necessario che sia ineccepibile e che sia effettuata con cadenza regolare. Fortunatamente, in questo senso la tecnologia ha fatto passi da gigante e grazie a software sempre più precisi ed efficaci, ha consentito l’automatizzazione di questa delicata attività.

Ovviamente, un processo automatico di riconciliazione bancaria offre diversi vantaggi. Tra le altre cose, consente di avere sempre sotto controllo la situazione economica e finanziaria dell’azienda e di gestirne in modo ottimizzato la contabilità.

Al fine di espletare il processo di riconciliazione bancaria, sono necessari tre documenti: l’estratto conto dei movimenti bancari relativi al periodo che intendiamo riconciliare, i registri contabili aggiornati relativi a tutti i movimenti dell’azienda e la riconciliazione bancaria precedente per verificare il saldo finale e correggere eventuali differenze. Infine, è consigliabile avere a disposizione un buon software di facile utilizzo. Il mercato offre una vastissima scelta, basta dare un’occhiata in giro sul web per trovare quello più adatto alle proprie esigenze.