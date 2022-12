Superbonus cancellato, salta la proroga? Italiani infuriati

La scadenza per il Superbonus era prevista per il 25 Novembre, l’ultima data utile per i condomini che avevano iniziato i lavori di presentare la Cilas. La proposta di una proroga, avanzata inizialmente dal Governo Meloni, sembra poter saltare da un momento all’altro.

Il Ministero dell’Economia sta discutendo negli ultimi giorni proprio sulla possibilità di estendere il termine ultimo già stabilito dal DL Aiuti-Quater, tuttavia le notizie che arrivano sembrano essere piuttosto contrastanti ed oltre a questa tematica ci sono novità anche per quanto riguarda i crediti di imposta e le ulteriori manovre della Legge di Bilancio.

Questi giorni sembrano essere decisivi per il Governo dato che si stanno decidendo gli ultimi ritocchi alla Legge di Bilancio, cercando di assecondare le richieste dell’Europa e dell’opposizione, concentrandosi specialmente su alcuni temi cardine del Governo Meloni, come ad esempio i cambiamenti al Superbonus 110%, all’RDC ed alle pensioni.

Il Superbonus consiste in un sostegno fornito dallo Stato per abbassare i costi di ristrutturazione delle case atte al miglioramento dell’efficienza energetica delle stesse, così da permettere ai cittadini aderenti un risparmio a lungo termine sulle spese delle utenze, soprattutto quelle legate all’uso del gas per il riscaldamento domestico.

Nonostante la Meloni abbia più volte rassicurato le persone riguardo una proroga al 31 Dicembre della scadenza del bonus, le notizie che arrivano dal Ministero dell’Economia sembrano sottolineare un passo indietro, infatti la presentazione della Cilas (la comunicazione di inizio lavori) da parte dei condomini sembra essere bloccata al 25 Novembre.

Come cambiano il Superbonus 110% e le Manovre

La seconda notizia che arriva dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, riguarda i crediti di imposta i quali, grazie ad un emendamento depositato al Senato: “consentiranno una maggiore circolazione dei titoli tra gli intermediari qualificati e che garantiranno dei cosiddetti prestiti ponte per le imprese edili che si trovano in possesso di tali crediti”.

Le ulteriori Manovre comprese nel disegno della Legge di Bilancio stanno subendo delle modifiche sostanziali a causa della mancanza di fondi, che sembra essere un punto critico per l’attuazione delle Misure, tanto che si prospetta un’ulteriore stretta sul Reddito di Cittadinanza, il quale potrebbe essere annullato per tutte le persone con meno di 40 anni.

Ulteriori notizie prevedono il taglio di un’ulteriore mensilità del Reddito, che verrà ridotto da 8 a 7 ricariche. Attraverso queste modifiche si potranno garantire gli incrementi alle pensioni minime, che potranno raggiungere i 600 euro per gli over 75 e la proroga di Opzione Donna, con le modifiche già descritte nel disegno presentato dal centrodestra.