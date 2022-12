Dal 21 Dicembre la TV passa al nuovo digitale, scopri se la tua è compatibile

Mancano pochissimi giorni al cambio codifica del digitale terrestre, con il quale si potranno guardare tutti i programmi in alta definizione. Prima che tutti i canal attuali vengano spenti definitivamente è bene controllare se gli apparecchi in casa siano compatibili.

Da mesi ormai la TV si sta preparando per cambiare il proprio metodo di trasmissione, infatti chi abitualmente guarda i programmi televisivi sarà già al corrente della novità prevista per la fine dell’anno, tuttavia è consigliabile fare una controprova sulla compatibilità sia della tv che del proprio decoder.

Anche se i fondi per il bonus tv sono finiti ormai da qualche tempo, si può ancora provvedere alla sostituzione dei modelli di televisori e decoder non compatibili grazie agli sconti natalizi che tantissimi negozi hanno creato appositamente per questa occasione molto particolare e che coinvolgerà tutti i cittadini italiani che guardano la tv.

Già da qualche settimana molti canali stanno effettuando delle transizioni dalla qualità tradizionale all’HD, sfruttando il passaggio dal Mpeg2 al Mpeg4, molto spesso anche sotto l’occhio poco attento degli spettatori che hanno a casa dei dispositivi di ultima generazione, programmati per visionare i canali in alta definizione senza alcun tipo di problema.

Il tempo per cambiare TV e decoder sta diminuendo sempre di più, proprio per questo è importante mettere in pratica almeno uno dei metodi che servono per controllare se la tv è in grado di sintonizzarsi sui nuovi canali. La sintonizzazione definitiva andrà effettuata a partire dal 21 Dicembre e la procedura potrebbe essere automatica ma anche manuale.

Come assicurarsi di poter guardare i canali in HD

Prima di acquistare una nuova tv o un nuovo decoder conviene assicurarsi della compatibilità degli stessi al nuovo standard di trasmissione. Le possibilità per farlo sono diverse, più nello specifico si potrà:

controllare il manuale della televisione o del decoder e verificare la presenza del codice DVB-T2

sintonizzare la propria tv al canale 100, o 200, in cui dovrebbe apparire a schermo la scritta Test HEVC Main10

Quando verrà effettuata la nuova sintonizzazione dei canali si potrà assistere alla cancellazione di molti canali provvisori, tra cui quelli di Rai e Mediaset, che si trovano ancora ai canali 501, 502, 503, 504 e così via, ma anche alcuni canali dal 100 al 200, i quali ancora trasmessi con il vecchio standard di trasmissione.

Nel caso in cui i canali in alta definizione siano già visibili non ci si dovrà preoccupare oltre e non sarà ovviamente necessario cambiare né la tv né il decoder.