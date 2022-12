Spende tutti i soldi che ha sul conto e viene denunciato, l’incredibile storia del rapper vi stupirà

Immagina di svegliarti un giorno e di trovare sul tuo conto un accredito che arriva da un bonifico di oltre 750 mila dollari. Questa incredibile disavventura è accaduta in Australia, più precisamente a Burwood, dove il proprietario del conto è stato condannato a 18 mesi di reclusione.

I soldi arrivati per errore sono stati spesi tutti in pochissimo tempo, le Autorità però non si sono fatte scappare il rapper che ha sperperato tutto il denaro in contanti e, nonostante fosse a conoscenza dell’errore, ha cercato di acquistare quanti più beni materiali possibili, tra oro, gioielli, vestiti e make-up, senza nemmeno provare a passare inosservato.

La vicenda si è svolta a ovest di Sydney, a Burwood, dove il tribunale locale ha condannato Abdel Ghadia a ben 18 mesi di reclusione. Il tutto è cominciato lo scorso anno quando Abdel, un famoso rapper australiano di 24 anni, si è ritrovato un bonifico bancario di 759,314 dollari e, invece di chiamare le autorità, ha preferito appropriarsi di tutto il denaro.

Il denaro contante prelevato dalla banca è servito per acquistare montagne di oggetti lussuosi, tra cui abiti costosi, make-up, gioielli e persino lingotti d’oro. Il rapper, conosciuto anche come Slimmy, ha condiviso il suo stile di vita ed i suoi acquisti anche con i suoi follower di Instagram, pubblicando foto sufficientemente chiare per le le forze di polizia.

Il bonifico inviato al conto sbagliato è risultato essere di proprietà di una famosa nutrizionista australiana, Tara Thorne, e di suo marito, Corey, i quali stavano ultimando gli ultimi passaggi richiesti per acquistare una nuova casa. La sentenza emessa dal tribunale ha condannato Slimmy a 18 mesi di reclusione.

Bonifico inaspettato sul conto, cosa fare se capita anche te?

Inviare un bonifico oggigiorno è diventata quasi un’azione di routine e, nonostante l’esistenza di molteplici controlli effettuati dalla banca, può capitare che i soldi finiscano su un conto sbagliato. Nel caso in cui il mittente sbagli coordinate potrà effettuare la procedura bancaria di “richiamo”, in cui sostanzialmente verrà annullata la transazione di denaro.

Se invece si è “dall’altra parte” e ci si ritrova, proprio come Abdel, una cifra di denaro inaspettata sul proprio conto, si può rischiare di essere denunciati per appropriazione indebita, ma solo nel caso in cui ci si rifiuti di restituire le somme o quando si vuole trattenere, anche per un periodo limitato, nel proprio conto.

Questo reato è punito per legge con la multa da mille a 3mila euro e con la reclusione da due a 5 anni.