Bitcoin: tra poche settimane raggiungerà un valore incredibile

Se parliamo di valute virtuali, il Bitcoin si è affermato nell’immaginario comune come la valuta virtuale per eccellenza, ed è sempre più utilizzato da investitori in criptovalute più o meno esperti.

Le valute virtuali in genere, possiedono una capitalizzazione di mercato quantificata in centinaia di miliardi di euro, e tra gli investitori esperti in criptovalute, Bitcoin è da sempre stato un punto di riferimento assoluto.

La capitalizzazione di Bitcoin è attualmente pari a 303 miliardi di euro, ma il suo valore varia nel tempo in base a fattori che non possono essere controllati. In ogni caso, le stime parlano di un aumento considerevole nel breve periodo, e a causa di questo presupposto bisogna guardare ancora con favore agli investimenti in tale valuta.

Vediamo dunque qual è il valore di Bitcoin allo stato attuale, e diamo uno sguardo alle previsioni effettuate dagli esperti sul valore della valuta nel tempo, che fra poche settimane potrebbe raggiungere un valore a dir poco interessante.

Bitcoin: quale sarà il valore della valuta virtuale tra qualche settimana?

Il valore di Bitcoin è molto variabile nel tempo, e al momento un solo token di Bitcoin vale un importo in euro pari a 16.283 euro.

Questa somma, a un occhio inesperto potrebbe sembrare molto elevata, e in effetti non è bassa. Se consideriamo il valore che tale cifra aveva quando fu quotata per la prima volta, essa venne determinata in 0,00076 €.

La cifra citata all’inizio del paragrafo, se paragonata alla prima quotazione, può sembrare davvero molto alta, ma in passato, un token di Bitcoin ha raggiunto vette ancora più elevate.

Nel Novembre del 2021, infatti, la valuta virtuale per eccellenza aveva un valore di ben 56.278 €.

Facendo un rapido calcolo, chi ha comprato 5€ di Bitcoin all’inizio, adesso risulta incredibilmente fortunato. Il suo patrimonio in valuta virtuale, è attualmente incommensurabile.

La Volatilità del valore di Bitcoin

Tuttavia, la volatilità del valore di tale valuta impone di non considerare il suo valore nominale in maniera definitiva. Infatti, se oggi vale più di 16.000 euro, fra un mese potrebbe valere molto meno, oppure molto di più.

Tuttavia, le previsioni per il prossimo futuro effettuate dagli esperti di criptovalute, danno una leggera crescita del suo valore a ben 17.000 euro.

Anche se nel periodo attuale il suo valore è sceso, tutti gli investitori e i trader che hanno a che fare quotidianamente con tale valuta auspicano che le previsioni vadano effettivamente in questa direzioni, e siano costanti per tutto il 2023, e oltre.