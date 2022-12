Come parlare un’altra lingua su Whatsapp: la funzione rivoluzionaria che tutti stavano aspettando

In molti hanno l’esigenza quotidiana di parlare un’altra lingua nelle conversazioni di WhatsApp, ma in pochi sanno che è molto semplice, e alla portata di tutti.

Quante volte avremmo voluto approcciare con una persona conosciuta sui social ma la differenza di lingua ci ha frenati?

In realtà, farlo sarebbe stato semplicissimo, bastava soltanto usare alcuni trucchetti specifici, e avere un minimo di dimestichezza con la nota App di messaggistica istantanea.

All’interno dell’App WhatsApp non è nativamente presente la funzione che permette di cambiare la lingua di quanto si scrive, ma se si ha uno smartphone Android si può comunque trovare una soluzione.

Tuttavia gli utenti di iOS non devono disperare, perché come vedremo al termine dell’articolo è possibile intervenire anche su un iPhone.

Vediamo dunque qual è l’App che permette di parlare un’altra lingua su WhatsApp e come fare per utilizzarla al meglio.

Parlare un’altra lingua su WhatsApp: come fare

Come si anticipava in apertura, per parlare un’altra lingua su WhatsApp con uno smartphone Android bisogna scaricare e installare una tastiera in particolare: la Gboard di Google.

Una volta installata questa tastiera molto efficiente occorre seguire questa semplice procedura:

La funzione per cambiare la lingua di quello che scriviamo su una chat WhatsApp, deve essere impostata selezionando i tre puntini in alto a destra sulla nostra tastiera Gboard.

in alto a destra sulla nostra tastiera Gboard. Una volta aperto il menu, occorre selezionare l’opzione “ Traduzione ”.

”. In questo modo si aprirà una nuova finestra di dialogo in cui saranno presenti due lingue: a sinistra avremo la lingua in cui digitiamo, mentre a destra la lingua in cui, quello che sarà da noi digitato, verrà istantaneamente tradotto e riportato nella chat di WhatsApp.

La stessa procedura potrà essere seguita in documenti di testo, note, social network e altre app di messaggistica istantanea in genere.

Tradurre una nota vocale WhatsApp

Se riceviamo una nota vocale WhatsApp e abbiamo la necessità di tradurla, bisogna utilizzare l’app Transcriber.

Questa applicazione permette di trascrivere qualsiasi nota vocale in un file di testo, e una volta ottenuto il testo in chiaro della conversazione, potremo utilizzare la funzione di Gboard per tradurre il testo istantaneamente nella lingua desiderata.

Questo procedimento risulta sicuramente più macchinoso e lungo di quello citato in precedenza, tuttavia risulta parimenti efficace per una traduzione affidabile e relativamente veloce.

E se ho un iPhone?

Sui dispositivi di Cupertino purtroppo non è possibile installare l’app Gboard.

In alternativa a questa opzione, si può valutare di operare come segue:

Installare tramite App Store i comandi rapidi di Google Translate;

Cercare tra le opzioni disponibili per il settaggio della propria tastiera preferita quella che permette di impostare i comandi rapidi di Google translate nella conversazione.

Ecco quindi tutte le alternative migliori se si vuole conversare in un’altra lingua con naturalezza.

Le possibilità offerte dalla tecnologia sono molte, e chissà se attraverso questi semplici trucchetti non possiate instaurare delle amicizie durature, che vi permetteranno di allargare i vostri orizzonti culturali… ma non solo.