Stufa ibrida a legna e pellet: così si risparmia davvero

La stufa combinata a legna e pellet permette di risparmiare moltissimo sul prezzo dei combustibili grazie suo utilizzo ibrido di legna e pellet.

La stufa a utilizzo combinato di pellet e legna concede a chi ne ha una di bruciare alternativamente il pellet o la legna.

Scopriamo di più sul funzionamento della stufa ibrida a pellet e legna, e vediamo quanto costa installarla e farla funzionare.

La stufa a utilizzo combinato di pellet e legna: cos’è e come funziona

Sembra una semplice stufa che emana il proprio calore per irraggiamento, ma in realtà è molto di più.

L’utilizzo combinato di legna e pellet, permette un risparmio di combustibile molto alto.

Ora che il pellet ha subito da mesi un incremento del suo prezzo, la stufa a pellet è diventata troppo costosa da alimentare, e non si sa se l’abbassamento dell’IVA sulla biomassa legnosa potrà risolvere il problema del rincaro del pellet.

Una stufa combinata di pellet e legna, può risolvere il problema a monte, perché in mancanza di un combustibile, ne brucia un altro.

La stufa alimentata a legna e pellet, funziona con entrambi i combustibili, che si alternano nel funzionamento della stufa in base alla propria disponibilità nella camera di combustione.

Se manca il pellet, la stufa funzionerà a legna, e se manca la legna questa brucerà il pellet residuo.

Inoltre, con l’avvento della domotica sugli impianti delle case di più recente costruzione, la stufa combinata a legna e pellet può essere azionata a distanza o automaticamente, attraverso un semplice comando dato dall’app del proprio cellulare.

Il prezzo per installare una stufa ibrida a legna e pellet

L’acquisto di una stufa combinata pellet – legna può permettere di risparmiare molto sul combustibile, anche se il suo prezzo non è tra i più bassi.

Nel 2022 un sacchetto di pellet da 15 kg ha toccato prezzi di 15 euro, in alcuni casi anche di più.

Nel 2023, questo costo scenderà, dal momento che l’IVA sul pellet è stata abbassata al 10%, ma si presume che non arriverà ancora ai livelli che aveva negli anni precedenti al 2022.

La legna da stufa, invece, già adesso costa circa 10/12 euro al quintale, di conseguenza può fare risparmiare già molto sull’acquisto del combustibile.

Una stufa combinata a legna e pellet può dunque fare risparmiare molto sul lungo periodo, permettendo di ammortizzare nel tempo l’elevato costo dell’impianto.

Una stufa combinata a pellet e legna ha un costo variabile da 2000 a 6000 euro, e l’impianto di riscaldamento può essere alimentare i caloriferi e può essere usato anche per ottenere l’acqua calda.

Per questi motivi, la stufa combinata a pellet e legna può essere un ottimo modo per risparmiare sul combustibile, senza perdere in efficienza del proprio impianto di riscaldamento.