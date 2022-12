Anno nuovo stipendi nuovi, in arrivo gli attesi aumenti per i lavoratori italiani

Con l’arrivo del nuovo anno le Buste paga degli italiani subiranno un ritocco al rialzo, anche se in modo diverso. Facciamo il punto della situazione.

Mai prima d’ora il nuovo anno è stato atteso con tanta impazienza dagli italiani. Del resto, come conseguenza dei due anni di pandemia prima e del conflitto tra Russia ed Ucraina poi, il 2022 è stato caratterizzato da una volata dell’inflazione che ha gettato nel panico un intero Paese. In più, a partire dal nuovo anno, dovrebbero arrivare i tanto attesi aumenti in busta paga. Ritocchi al rialzo che, seppur leggeri, rappresentano una vera manna dal cielo per gli italiani alle prese con il caro energia ed il caro vita.

Di recente, le notizie si sono rincorse ma forse non tutti conoscono ancora bene le cifre che faranno lievitare i cedolini dei lavoratori.

Stipendi 2023: in arrivo gli attesi aumenti per i lavoratori italiani

Nelle scorse settimane si è parlato spesso dei ritocchi al rialzo che dovrebbero riguardare le buste paga degli italiani a partire la nuovo anno, ma quali sono esattamente gli importi previsti dalla nuova squadra di Governo?

Innanzitutto, va specificato che gli stipendi saranno più alti grazie al taglio del cuneo fiscale presente all’interno del maxi emendamento alla Legge di Bilancio. Nella prima manovra del Governo Meloni è stato previsto, infatti, uno sconto del 2% sui contributi, per i lavoratori che registrano un reddito annuo lordo pari o inferiore a 35 mila euro, proprio come previsto già dal precedente Governo del Presidente Mario Draghi. Mentre, il taglio del cuneo fiscale sarà pari al 3% nel caso di lavoratori con reddito annuo lordo pari o inferiore a 25 mila euro.

In conclusione, facciamo qualche esempio pratico di quanto sarà più pesante la busta paga. Un lavoratore che guadagna 1000 euro lordi al mese, a partire dal nuovo anno, avrà uno sconto di dieci euro sui contributi e sarà esattamente quella la cifra che si ritroverà in più in busta paga. Aumenta di qualche euro, la busta paga dei lavoratori che percepiscono uno stipendio pari a 1300 euro lordi, che si ritroveranno 13 euro in più. Mentre, è pari a 15 euro il ritocco al rialzo per le buste paga dei lavoratori che guadagnano 1500 euro lordi al mese. Insomma, seppur lontani dalle aspettative, considerato che si parlava di uno sconto sui contributi pari al 5%, gli aumenti nelle buste paga degli italiani ci saranno. Ed arrivano come una vera e propria boccata d’ossigeno. Un nuovo anno, piuttosto, atteso anche dai dipendenti pubblici. Questi riceveranno aumenti sugli stipendi tra i 20 ed i 70 euro, in base alla fascia retributiva di appartenenza.