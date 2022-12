Questa regione offrirà presto tatuaggi gratis, arriva la proposta del Governo

La proposta prevede l’inserimento di alcune prestazioni a carico del sistema sanitario nazionale, l’obiettivo del Governo è quello di creare una rete di professionisti in grado di aiutare alcune categorie di persone.

Per quanto l’idea di avere tatuaggi gratis sembri molto strana, la creazione di coperture a scopo medico è una pratica usata da tempo e purtroppo attualmente per molte persone economicamente in difficoltà risulta impossibile accedere a servizi di questo genere.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo pre-pandemia, oltre il 13% della popolazione italiana aveva almeno un tatuaggio, dato che probabilmente ha anche subito degli aumenti nell’ultimo periodo. In questa percentuale sono comprese anche tutte quelle persone che hanno deciso di farsi un tatuaggio per coprire cicatrici o sintomi di trattamenti o malattie, cancellando i segni di un periodo particolarmente difficile della vita.

Sempre più persone infatti si rivolgono ai tatuatori per coprire cicatrici di interventi o incidenti subiti, così da trasformare i segni in vere e proprie opere d’arte. Altri tatuaggi effettuati a scopo sanitario vengono richiesti dai pazienti oncologici o dalle persone affette da alopecia, i quali richiedono di camuffare i segni derivati dalle proprie malattie per superare disagi psicologici importanti.

Poiché queste prestazioni hanno costi molto elevati in molti purtroppo si rendono conto di non aver altra scelta se non di rinunciare, rischiando di evitare anche esperienze di vita per il senso di vergogna provato nei propri confronti. Per evitare tutto ciò la Lega ha presentato una proposta al Governo nel quale si chiede che la Liguria possa includere i tatuaggi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Tatuaggi gratis in Liguria, cosa prevede la proposta

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ha intenzione di creare una rete controllata e professionale in cui tatuatori esperti e sistema sanitario regionale possano collaborare per venire incontro alle esigenze dei cittadini che sono interessati ai tatuaggi medici. Con questa proposta si potrebbe finalmente affrontare il tema della dermopigmentazione correttiva, settore ancora non regolamentato in Italia.

“Puntiamo a mettere a sistema in tutta la Liguria l’esecuzione di diversi tatuaggi con finalità medica, utili a coprire le cicatrici deturpanti di particolare impatto sulla psiche del paziente: ricostruzione dell’areola, camouflage di cicatrici atrofiche e ipertrofiche e cheloidi, esiti cicatriziali di labiopalatoschisi, ricostruzione delle ciglia e sopracciglia o camouflage di cicatrici nel caso di pazienti oncologici o di persone con altre patologie.”

Il discorso è stato tenuto da Alessio Piana, il consigliere regionale della Lega e presidente della III Commissione regionale, il quale ha anche annunciato che in attesa di notizie da parte del Governo la regione si sta impegnando a sostenere economicamente i pazienti liguri che non riescono a permettersi questo tipo di trattamento.