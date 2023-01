Agenzia delle Entrate, il nuovo comodo servizio per saldare i debiti

Per chi ha debiti con il Fisco ed intende regolarizzare la propria posizione, ha diverse modalità per prenotare un appuntamento. In più, a partire dallo scorso 29 dicembre è stata avviata una nuova procedura per agevolare anche chi non è propriamente avvezzo alle nuove tecnologie. Ecco di cosa si tratta.

Per prendere appuntamento con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ci sono diverse opzioni. Innanzitutto, è possibile prenotare attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, comodamente da casa attraverso un computer, un tablet oppure uno smartphone. Si tratta di una procedura, piuttosto, semplice, in più, non occorrono pin o password. Infatti, per fissare un appuntamento, basta selezionare il servizio “Sportello territoriale”, una volta individuata la tipologia di servizio, saranno proposte diverse giornate e fasce orarie tra le quali scegliere. Per ogni giornata è possibile fare una prenotazione per servizio e codice fiscale.

Oltre a prenotare un appuntamento per lo sportello fisico, è possibile prenotare un appuntamento in videochiamata. Si può scegliere questa opzione sempre attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla voce “Sportello online”.

Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti un ulteriore servizio per poter prenotare agevolmente un appuntamento. Particolarmente comodo per chi non è propriamente pratico con le nuove tecnologie. Ecco di cosa si tratta.

Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per saldare i debiti

Di recente, l’Agenzia Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti in debito con il Fisco, un nuovo comodo servizio per regolarizzare la propria posizione. Particolarmente comodo per chi non ha la possibilità di interagire con il web. Si tratta, infatti, della possibilità di prenotare chiamando comodamente il contact center al numero 060101.

Telefonando al numero verde, è possibile scegliere il giorno e la fascia oraria disponibile in base al servizio richiesto, esattamente come per la prenotazione online. In più, qualora non si dovesse fornire l’indirizzo di posta elettronica per l’invio del codice Qr – code con le informazioni riguardo l’appuntamento, l’accesso allo sportello può essere effettuato anche semplicemente attraverso la propria tessera sanitaria.

In conclusione, ricordiamo che per verificare la propria posizione di debito con il Fisco, è possibile utilizzare il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una procedura piuttosto comoda che può essere utilizzata da ogni cittadino che vuole fugare ogni dubbio, in totale autonomia, a proposito di un’imposta non versata. Inoltre, la verifica in anticipo sulla presenza di eventuali debiti, può evitare di incappare in spiacevoli azioni di recupero forzoso delle somme da parte del fisco.