Carta Acquisti 2023, una boccata d’ossigeno per i cittadini in difficoltà: come ottenerla

Dal primo gennaio è disponibile sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze il modulo per la richiesta della Carta Acquisti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi spetta e qual è la procedura da seguire per ottenerla.

La carta acquisti è una misura di sostegno economico, destinato ai cittadini meno abbienti. La misura, introdotta nel 2008, nasce con l’intento di sostenere chi, a causa della crisi economica, non riesce a sostenere le spese per i generi alimentari e le bollette energetiche.

Questa carta di pagamento ha un valore di 40 euro al mese, ma l’erogazione delle somme viene effettuata bimestralmente. Per cui, ogni due mesi i titolari di carta acquisti possono beneficiare di 80 euro. Le somme possono essere spese in tutti i supermercati, nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al circuito mastercard. Il beneficio può essere utilizzato anche per il pagamento delle utenze domestiche presso gli uffici postali e dà diritto al riconoscimento di vantaggiosi sconti nei negozi convenzionati.

La carta acquisti viene riconosciuta ai cittadini over 65 e ai genitori di bimbi di età inferiore ai 3 anni, in possesso di specifici requisiti. Ecco a chi spetta e come ottenerla.

Carta acquisti 2023: a chi spetta e come ottenerla

Come abbiamo anticipato, il beneficio viene riconosciuto agli over 65 e i genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni di età. Questo a patto che, per i cittadini di età compresa tra i 65 ed i 70 anni venga registrato un importo ISEE e un reddito complessivo non superiore a 7.640,18.

Discorso diverso per i contribuenti di età superiore ai 70 anni. In questo caso, la carta acquisti viene riconosciuta qualora il valore massimo dell’indicatore ISEE sia pari a 7.640,18 e il reddito complessivo non sia superiore a 10.186,91 euro. Infine, per i genitori con bimbi di età inferiore ai tre anni, è necessario un ISEE non superiore a 7.640,18 euro.

La carta di pagamento può essere richiesta presso tutti gli uffici postali abilitati al servizio. Compilando l’apposito modulo reperibile, oltre che allo sportello postale, anche sui siti internet di INPS, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ricordiamo che il modulo deve essere corredato di tutta la documentazione richiesta. Previa verifica dei requisiti richiesti, il rilascio della carta è completamente gratuito. Va specificato che, i cittadini già titolari del beneficio, non hanno bisogno di presentare una nuova istanza. A patto che, continuino a rientrare nei parametri stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In conclusione, consigliamo di dare un’occhiata al sito Poste Italiane, per conoscere nel dettaglio le regole di utilizzo della Carta Acquisti.