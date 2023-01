Computer e tablet gratis dall’Agenzia delle Entrate: come fare domanda

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di cedere i dispositivi informatici che non utilizza più.

Fino agli inizi di Febbraio è possibile presentare domanda per partecipare all’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate “Phoenice”, la procedura che permette ad alcuni soggetti determinati di ricevere senza pagare computer, tablet e PC obsoleti, dei quali l’Agenzia non ha più bisogno.

Vediamo qual è la procedura da seguire per avere questi dispositivi informatici e soprattutto quali sono i soggetti che possono partecipare al bando dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate regala PC e Tablet: come fare per richiederli

L’iniziativa “Phoenice”, predisposta dall’Agenzia delle Entrate per devolvere i dispositivi informatici obsoleti ha una pagina web creata ad hoc per permettere agli interessati di essere inseriti in graduatoria.

La procedura da seguire è molto semplice, e si articola come segue:

Dalla pagina predisposta dall’Agenzia delle Entrate bisogna selezionare il link “Genera una richiesta per la partecipazione al bando”.

Dopo aver generato la richiesta, si potrà effettuare il download di un file denominato “phoenice.xml”.

Questo file andrà inoltrato tramite PEC all’indirizzo indicato durante la procedura, altrimenti la propria domanda potrà essere scartata.

A chi è destinato il bando

Per poter partecipare all’iniziativa bisogna essere delle Pubbliche amministrazioni, siano esse enti scolastici e istituti paritari, ovvero organismi non-profit ed enti non aventi fini di lucro. Per quest’ultima categoria rilevano anche gli enti privati.

Nell’assegnazione delle apparecchiature informatiche verrà rispettato un ordine di precedenza, che verrà stabilito con apposita graduatoria.

Priorità nell’assegnazione dell’hardware obsoleto

I primi ai quali verranno devoluti i dispositivi informatici saranno gli istituti scolastici degli enti locali. In seguito saranno prese in considerazione tutte le altre amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1 del decreto legislativo 165/2001.

A seguire verranno soddisfatte le richieste degli altri enti privati e pubblici, che appartengano alle diverse categorie indicate dal bando, ma senza un preciso ordine di priorità in base alle proprie qualità soggettive.

Tutti gli enti dovranno inviare la propria richiesta in maniera separata, e se lo stesso ente dovesse inoltrare più richieste, verrà considerata valida soltanto l’ultima in ordine cronologico.

Per consultare la graduatoria, che sarà approvata il giorno dopo della chiusura delle richieste, si dovrà visitare la pagina web indicata in precedenza, e seguire il link dedicato alla consultazione della graduatoria.

La possibilità di inviare la domanda è aperta fino al 3 febbraio 2023, mentre la graduatoria per l’assegnazione di PC e Tablet ormai obsoleti avverrà il 4 febbraio, dunque il giorno successivo alla chiusura del bando.