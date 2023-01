Cathryn Cooper, chi è la moglie di Gianluca Vialli: fino all’ultimo accanto a lui

Gianluca Vialli si è dimostrato nel tempo uno dei più grandi calciatori della storia, portando premi e trofei soprattutto per il Chelsea, dove ha incontrato il suo grande amore.

Cathryn Cooper, divenuta moglie di Vialli nel 2003 non ha mai abbandonato il suo partner, vivendo lontano dalle telecamere e dal gossip anche una delle più brutte diagnosi che hanno portato alla scomparsa di Gianluca ad appena 58 anni.

La vita calcistica di Vialli è cominciata presto, nel lontano 1984 alla Cremonese, per poi passare negli anni alla Sampdoria, alla Juventus ed al Chelsea, contraddistinguendosi per le sue doti tecniche, per la sua velocità, dinamismo, forza fisica e resistenza agli sforzi prolungati. La sua carriera e vita sentimentale ha avuto un vero e proprio picco proprio nel Chelsea, dove assieme ai suoi compagni fece vincere il trofeo FA Cup, che il club non vedeva dal 1970.

Proprio durante queste esperienze Vialli ha incontrato Cathryn Cooper, originaria del Sud Africa ed ex modella, dedicatasi negli anni all’interior design diventando una figura molto nota nel Regno Unito. La coppia si è dimostrata da subito molto riservata, tanto che di loro si sa ben poco, complice anche il fatto che a differenza di molte altre persone dello stesso settore non esistono account social aggiornati.

I due si sono sposati nel 2003, hanno avuto due figlie di nome Olivia e Sofia e alla soglia dei 20 anni di matrimonio l’intera famiglia si è dovuta trovare di fronte ad una delle situazioni più tragiche che possono avvenire in una famiglia, prima la diagnosi di cancro al pancreas, poi la lotta alla malattia durata anni ed infine la scomparsa di Vialli.

L’amore della famiglia Vialli durante la malattia

La famiglia, anche se molto riservata, è sempre stata affiatata ed unita, soprattutto nel momento in cui Vialli ha dovuto abbandonare tutti gli incarichi lavorativi assegnati per dedicarsi alla salute, concentrandosi sulle sedute di chemio.

Gianluca ha dichiarato al The Times che la famiglia era un grande sostegno per lui, tanto che spesso cercavano di superare il dolore della malattia con sedute di trucco da parte delle due figlie, le quali cercavano di ridisegnare le sopracciglia del padre seguendo i consigli scherzosi di Cathryn, che non lo ha mai lasciato solo.

Vialli ha combattuto con tutto sé stesso la malattia, anche grazie al supporto della sua famiglia, degli amici e colleghi sportivi, tra cui anche Roberto Mancini. Il cancro al pancreas purtroppo si è portato via un grande bomber che rimarrà per sempre nella vetta della storia del calcio.