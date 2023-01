Caro carburante, le auto che ti fanno risparmiare sul rifornimento: la classifica

Il prezzo dei carburanti sta arrivando di nuovo alle stelle, ma ci sono auto che possono far risparmiare un bel po’ di soldi. Ecco la classifica 2022 delle auto che consumano di meno.

Come molti sanno, il Governo ha deciso di non confermare il taglio delle accise, privilegiando altri tipi di interventi. Chiaramente, lo stop sul taglio delle addizionali di benzina e diesel ha causato un nuovo incremento dei prezzi di benzina e diesel.

I prezzi dei carburanti sono in crescita non solo in modalità servito ma anche in modalità self service. La benzina self service è a 1,803 euro al litro, il diesel a 1,865 euro al litro. I prezzi raggiungono i due euro per la modalità servito. Si parla di 1,951 euro al litro per la benzina, supera i due euro il prezzo del diesel a 2,015 euro al litro. La situazione non sembra essere migliore per il GPL che raggiunge 0,791 euro al litro.

Alla luce di triste realtà per gli italiani, potrebbe essere utile conoscere quali sono le auto che allo stato attuale consumano meno. Per cui, andiamo al sodo e diamo un’occhiata alla classifica.

Caro carburante: la classifica 2022 delle auto che consumano di meno

Come detto, il nuovo anno parte col botto in tema prezzi carburanti, per cui, può essere utile conoscere quali sono le auto a benzina, diesel e GPL che hanno registrato i consumi minori per il 2022. Partiamo subito con la classifica delle vetture alimentate a benzina. Al primo gradino del podio troviamo la Toyota Aygo X motore 1.0 tre cilindri da 72 CV che ha registrato una media di 25 km al litro. Medaglia d’argento per la Fiat Tipo Station Wagon motore 1.5 mild hybrid da 130 CV che si lascia alle spalle la Peugeot 308 SW motore 1.2 130 CV. Le auto hanno messo a segno rispettivamente una media di consumo di 23,53 e 22,9 km al litro.

Vera regina per l’alimentazione a diesel la Mercedes che monopolizza il podio. Al primo posto la Mercedes Classe A motore 2.0 116 CV con una media di 25,97 km al litro. Segue la Mercedes Classe C diesel mild hybrid motore 2.0 da 200 + 20 CV con una media di 23,81 km per litro. Chiude il podio la Mercedes GLC diesel mild hybrid con 197 + 23 CV con una media di 23,53 km per litro.

Tra le auto a GPL, la più efficiente è la Nissan Micra 1.0 da 90 CV con una media di 18,18 km al litro. Medaglia d’argento per la Hyundai Bayon motore 1.2 Gpl da 81,8 CV con 17,09 km per litro. Chiude al terzo posto con una media di 14,71 km al litro, la Dacia Jogger TCe 100 Gpl 1.0 turbo da 101 CV.