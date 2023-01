Come proteggere i figli dal bullismo, i consigli della Polizia di Stato

Il bullismo, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni rimane ancora una grande piaga sociale che colpisce soprattutto bambini e ragazzi in età scolastica.

Prevedere o accorgersi dell’avvenimento di queste situazioni può essere non solo difficile ma anche doloroso, per i genitori tanto quanto per i figli, proprio per questo la Polizia di Stato ha condiviso dei validissimi consigli da seguire.

Grazie ai naturali cambiamenti culturali ad oggi sempre più persone vittime di bullismo riescono a chiedere aiuto, tuttavia la maggior parte dei genitori ancora ignora o sottovaluta i disagi dei propri figli, non notando particolari fondamentali o peggio, cercando di nasconderli.

Poiché tutti, bambini e ragazzi, vengono costantemente incentivati a parlare di eventuali problemi proprio con la famiglia è importante farsi trovare pronti così da evitare di far allontanare bambini e ragazzi che in mancanza di un ambiente sicuro potrebbe chiudersi in se stesso, sviluppando comportamenti anche molto pericolosi oltre a vere e proprie fobie.

Il disagio interiore che vive una vittima di bullismo è tremendamente intenso, proprio per questo il carattere della persona può cambiare anche in maniera repentina, mostrando un lato passivo e sofferente o al contrario potrebbero avvenire degli scatti di ira anche molto preoccupanti.

Come aiutare la vittima di bullismo

Nel momento in cui ci accorge della situazione la prima cosa da fare è assicurarsi di parlare alla vittima di bullismo, rassicurandola del fatto che non ha alcuna colpa, esattamente come ogni altra vittima di abusi e che i soprusi non possono e non devono essere mai giustificati o tollerati, soprattutto se i colpevoli si prendono gioco delle condizioni fisiche come il sovrappeso, la dislessia o problemi legati alla vista o all’udito.

Affinché i genitori possano supportare al meglio i propri figli è bene che ci si assicuri che quest’ultimo non si isoli dai coetanei ma che anzi riesca a stabilire una connessione sincera e di supporto con gli amici, i quali insieme proprio ai genitori potranno aiutare la vittima ad aumentare l’autostima ed a sviluppare le abilità ed i talenti che le possano rendere felici.

Infine bisogna anche ricordare che il bullismo potrebbe non essere all’interno dell’ambiente scolastico in quanto negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente i casi di cyber-bullismo. La cosa migliore da fare in questo caso è istruire i propri figli ad un uso corretto di internet ed in caso si può anche provvedere alla raccolta delle informazioni in proprio possesso per sporgere denuncia presso gli uffici della Polizia Postale.