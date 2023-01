Bollo auto, le esenzioni previste dalla legge per le persone con disabilità

La normativa italiana prevede diverse agevolazioni in favore delle persone affette da disabilità. Tra queste la possibilità di non pagare il bollo auto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 stabilisce le misure a tutela delle persone affette da disabilità e dei familiari che prestano assistenza. Nello specifico, l’articolo 3 della legge 104 dichiara cittadino con handicap: “colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Per cui, le agevolazioni previste dal legislatore nascono con l’intento di promuovere l’autonomia ed il benessere dei disabili e dei loro accompagnatori. Esse sono davvero numerose ed operano in diversi ambiti, pertanto, molto spesso non tutti ne sono a conoscenza.

Tra le tante agevolazioni previste dalla normativa italiana, i soggetti affetti da disabilità possono usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo auto. Come molti sanno, il bollo auto è la tassa che i proprietari di veicoli a motore sono tenuti a versare ogni anno alla propria Regione di appartenenza, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno.

Chiaramente, come per tante altre agevolazioni, per ottenere il riconoscimento all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, è necessario soddisfare determinati requisiti e presentare una specifica domanda. Vediamo come fare.

Esenzione bollo auto per le persone con disabilità: requisiti e domanda

Come abbiamo anticipato, in Italia, le agevolazioni per i disabili ed i loro accompagnatori sono davvero numerose. Del resto, la Legge 104/92 nasce proprio con l’intento di favorire il benessere e promuovere l’autonomia delle persone disabili e dei familiari che prestano assistenza. Grazie alla 104, è possibile tra le altre cose, usufruire dell’esenzione al pagamento del bollo auto. Per ottenerlo basta inoltrare la specifica domanda e la relativa documentazione. Questo perché, si può beneficiare dell’esenzione bollo auto solo nel caso in cui la disabilità sia comprovata e riconosciuta in modo permanente.

Inoltre, è bene precisare che per il riconoscimento dell’esonero al pagamento, occorre che il veicolo sia intestato al soggetto disabile, oppure, al familiare che risulti fisicamente a carico del disabile o viceversa. In questo caso, è possibile procedere ad inoltrare l’apposita domanda con la relativa documentazione richiesta.

Per effettuare la domanda di esenzione bollo è possibile rivolgersi a diversi Enti come: l’ACI (Automobile Club Italia), la Regione di appartenenza, oppure, l’Agenzia delle Entrate. Dal momento in cui, viene riconosciuta l’esenzione al pagamento della tassa automobilistica, la validità di protrae nel tempo. In caso contrario, l’imposta dovrà essere pagata entro trenta giorni per evitare di incappare nel rischio di dover corrispondere anche sanzioni ed interessi.