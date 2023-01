Una tempesta geomagnetica sta per colpire la Terra, l’Italia sarà a rischio?

Ad inizio Gennaio è stata registrata una espulsione di massa coronale che è partita dal Sole e che potrebbe causare problematiche alla Terra, ecco cosa sta accadendo e quali sono i rischi per l’Italia.

L’esplosione, durata diverse ore è stata registrata il 3 Gennaio dagli esperti i quali sostengono che potrebbe causare dei danni importanti al settore delle comunicazioni in quanto gli effetti della tempesta magnetica potrebbe arrivare sino a noi.

Negli ultimi giorni è stata rilevata una potentissima espulsione di massa coronale, conosciuta nel campo con la sigla CME, seguita da un’espulsione di minore intensità, entrambe situate nella parte del sole più lontana dalla Terra. L’evento è stato predetto dalla Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l’agenzia situata negli stati uniti che collabora con la NASA.

Il brillamento solare è un’inaspettato aumento della luminosità che in alcuni casi causa un aumento delle temperature nella parte più esterna del Sole che riescono a superano di gran lunga i 10 milioni di gradi presenti nell’intera corona solare. I brillamenti sono suddivisi per potenza e possono essere di grado A, B, C, M e X, dove la potenza di ogni classe supera quella precedente di ben 10 volte. L’evento registrato il 3 Gennaio è stato classificato come M3,7 ed è durata 6 ore.

Il materiale espulso dalla corona solare durante il brillamento è composto per la maggior parte da elettroni e protoni che vengono sparati lontani dal Sole e che possono arrivare a creare dei danni anche a distanza, impattando per esempio sulla Terra.

Tempesta geomagnetica proveniente dal sole, cosa bisogna aspettarsi

La tempesta geomagnetica avviene proprio in questi momenti, quando i brillamenti solari emettono nubi di particelle dotate di un’altissima energia che vengono disperse nello spazio. Nel caso in cui queste particelle raggiungano la Terra il campo magnetico che circonda il pianeta può frenarle e deviarle o respingerle, tuttavia il campo stesso può subire dei disturbi che hanno ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni.

Secondo gli esperti dell’Agenzia la Terra potrebbe infatti riscontrare delle problematiche proprio nei prossimi giorni soprattutto legate al mondo delle comunicazioni ed a malfunzionamenti delle reti elettriche. In questa settimana quindi non ci sarà da stupirsi qualora si avranno problemi come blackout, assenza di segnale e linea internet.

Che sia questa una delle 5 profezie di Baba Vanga, la famosa chiaroveggente bulgara, previste per il 2023? Ulteriori notizie verranno riportate sia dalla NOAA che dalla NASA ma anche dalla SOHO (Space Agency Solar and Heliospheric Observatory).