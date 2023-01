Allarme medicinali, alcuni di questi sono introvabili: ecco l’elenco dell’AIFA

L’inverno è comunemente associato alla circolazione di influenze, virus e batteri e proprio a causa di questi malanni le farmacie finiscono per distribuire grandi quantità di medicinali, fino ad esaurimento.

La situazione di crisi tuttavia non comporta una novità, infatti è dal periodo del Covid che le persone assistono a dei veri e propri buchi di di distribuzione dei medicinali, tanto che alcuni prodotti sono del tutto introvabili in molte zone della penisola.

Sono tanti i fattori che stanno causando disagi e ritardi nella creazione e distribuzione dei medicinali, a partire proprio dalle enormi problematiche correlate al Covid19, infatti durante e dopo il lockdown non era difficile incorrere in lunghe liste di medicinali introvabili. Le circostanze sono peggiorate durante la guerra tra Russia ed Ucraina, durante la quale sono scarseggiati i materiali destinati al packaging delle medicine, la cui produzione è stata rallentata anche per via della crisi energetica.

Un altro fattore molto impattante sul numero di medicinali disponibili è il picco dei contagi non solo dell’influenza ma anche delle nuove varianti del Covid che circolano indisturbati nei paesi distributori dei principi attivi come la Cina o l’India.

L’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, aggiorna costantemente le proprie liste dei medicinali carenti o non disponibili, in cui rientrano anche i nomi più comuni e richiesti per la cura di febbre, tosse, dolori alle vie respiratorie e grastrointestinali:

Augmentin

Aspirina

Amoxicilina

Clenil

Maalox

Mucosolvan

Neo Borocillina

Fluifort

Gaviscon

Lasix

Nurofen

Tachipirina

Medicinali introvabili, l’allarme è stato lanciato già nel 2022

L’unione tra le difficoltà di produzione e l’alta richiesta, dovuta anche dalla stagione influenzale, non ha fatto altro che creare allarme tra i cittadini malati, i quali però sono stati rassicurati dal presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani tramite un comunicato su Radio Capital.

Andrea Mandelli, presidente della FOFI, ha dichiarato che: “i cittadini non vengono mai lasciati soli, i farmacisti restano un punto di riferimento insostituibile per informare e orientare i pazienti, anche suggerendo l’utilizzo di farmaci equivalenti e alternative della stessa classe terapeutica”.

Sempre nello stesso intervento Mandelli ha aggiunto: “Si tratta di una questione complessa che riguarda da vicino la salute delle persone, per questo va affrontata al più presto e secondo una visione di sistema, tenendo conto dell’attuale contesto economico ed energetico che incide sui costi di produzione e distribuzione dei farmaci, beni per i quali non sono possibili fluttuazioni del prezzo che è deciso dallo Stato”.