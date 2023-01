Calcio, in arrivo il rimborso per i disservizi Dazn: come averlo e quanto spetta

A seguito dei disservizi riscontrati lo scorso 4 gennaio, nella ricezione di Inter- Napoli, Dazn annuncia il rimborso per gli abbonati. Ecco come averlo e a quanto ammonta.

Dopo i disservizi nella ricezione della partita Inter – Napoli, è stata indetta dal Ministro Adolfo Urso, una riunione presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT). Il summit, che ha visto la partecipazione dei rappresentati della piattaforma di streaming DAZN, del Ministro Andrea Abodi, del presidente e dell’AD della Lega Serie A e del Presidente AGCOM, avrebbe introdotto importanti novità, non solo per il futuro dello streaming del calcio in Italia, ma anche per gli abbonati DAZN che hanno subito gli spiacevoli disservizi dello scorso 4 gennaio durante la partita Inter – Napoli.

Al termine della riunione, infatti, è lo stesso Ministro Urso ad esprimere soddisfazione, in particolar modo, per la disponibilità di Dazn ad investire per garantire un servizio migliore ed a collocare una struttura tecnico operativa in Italia. Inoltre, ha annunciato rimborsi per “tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio”.

In merito all’incontro, ha espresso grande soddisfazione anche il presidente della Lega Serie A, Casini che ha dichiarato “è stato utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema. Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom”.

Rimborso per i disservizi Dazn: come averlo e quanto spetta

Insomma, le misure previste sarebbero rimborsi e creazione di un centro operativo in Italia da parte di Dazn. Sulla questione, chiaramente, è intervenuta anche l’emittente.

Ecco quanto si legge dalla nota ufficiale: “Il disservizio è stato causato da un partner globale esterno incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) ed ha avuto una dimensione molto più circoscritta rispetto a quanto occorso la scorsa estate, DAZN ha descritto come il proprio monitoraggio abbia tempestivamente rilevato il malfunzionamento e disposto il completo ripristino del servizio”. Poi riguardo ai rimborsi aggiunge Dazn “Su richiesta di tutte le istituzioni presenti, DAZN ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta da parte degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile”.

Dunque, l’emittente si è impegnata a rimborsare tutti gli abbonati che hanno subito il disservizio, nell’immediato e senza la necessità di ricevere nessuna richiesta da parte utenti danneggiati. Riguardo alle modalità di rimborso la piattaforma in streaming fa sapere “L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio”. Stando alle ultime notizie, la somma del rimborso dovrebbe ammontare ad un quarto del valore del canone mensile.