Tutti i bonus che si possono richiedere con l’ISEE 2023

L’ISEE 2023 permette di accedere a molti bonus statali, specie quando il suo valore è molto basso.

Nel 2023 la nuova legge di bilancio ha confermato e inserito diversi aiuti alle famiglie, volti a fronteggiare sia il caro bollette, sia l’aumento dei prezzi al consumo.

Vediamo quali sono le principali agevolazioni che è possibile avere con l’ISEE 2023, dal bonus sociale luce, gas e acqua fino al bonus università.

Bonus ISEE 2023: tutte le agevolazioni

Tra le tante agevolazioni che è possibile richiedere una volta ottenuto il proprio ISEE, il primo che analizzeremo è il Bonus Sociale luce e gas.

Il bonus sociale acqua luce e gas, era previsto durante lo scorso anno per i nuclei familiari con ISEE massimo contenuto nei 12.000 euro.

Quest’anno, invece, la somma aumenta, e anche se l’ISEE del proprio nucleo familiare non supera i 15.000 euro, si può accedere al bonus luce e gas 2023.

Per richiederlo bisogna soltanto compilare la DSU per ottenere l’ISEE, e lo sconto verrà direttamente applicato sulla bolletta.

Carta acquisti 2023: cos’è e a chi spetta

La carta acquisti è un metodo di pagamento elettronico sul quale sono accreditati 80 euro ogni due mesi. Con la somma erogata, il beneficiario potrà saldare le utenze di luce e gas, oppure fare la spesa nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

Chi ottiene la carta acquisti potrà inoltre avere lo sconto del 5% in farmacie e negozi aderenti.

La carta acquisti può essere richiesta da chi ha un ISEE inferiore a 7.120,39 euro, ha più di 65 anni oppure ha un figlio di età inferiore ai tre anni.

Esonero canone rai con ISEE

Con un ISEE che non supera gli 8.000 euro è possibile richiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai.

Oltre al requisito patrimoniale, l’esonero del canone richiede che l’età anagrafica del richiedente sia di almeno 75 anni d’età.

Bonus conto corrente 2023

Questo nuovo bonus permette a chi ha un ISEE pari o inferiore a 11.600,00 euro di aprire un conto corrente base senza pagare imposta di bollo e canone annuo.

Per ottenere l’agevolazione, bisogna effettuare un’apposita dichiarazione al momento di apertura del conto, in cui si afferma di non avere un altro conto corrente e di avere un ISEE contenuto nei predetti 11.600 euro.

Il bonus può essere erogato anche a chi percepisce una pensione di importo annuo fino a 18.000 euro, in tal caso occorre dichiararlo quando si richiede.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Anche quest’anno è possibile richiedere il reddito di cittadinanza, e l’ISEE massimo per ottenerlo è di 9.360 euro.

Come abbiamo visto, adesso i criteri per mantenerlo sono più stringenti, e a partire dal 2024 il beneficio verrà abolito.

Il reddito di cittadinanza diventa pensione di cittadinanza quando si ha 67 anni o più, ma anche se i soggetti all’interno del nucleo non sono autosufficienti o sono affetti da disabilità grave.

Bonus università 2023

Gli studenti che vivono in un nucleo familiare con ISEE entro i 22.000 euro hanno l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie.

Gli atenei possono inoltre disporre un esonero parziale per quegli studenti che hanno un ISEE compreso tra 22.000 e 30.000 euro.

In particolare, la percentuale di esonero sarà determinata in maniera decrescente in questo modo:

ISEE compreso tra 30.000 e 28.000 euro: sottrazione dalla retta universitaria del 10% dell’importo;

ISEE compreso tra 26.000 e 28.000: sottrazione dalla retta universitaria del 10% dell’importo;

ISEE compreso tra 24.000 e 26.000: sottrazione dalla retta universitaria del 10% dell’importo;

ISEE più alto di 22.000 euro o inferiore/uguale a 24.000 euro: sottrazione dalla retta universitaria del 10% dell’importo.

Ecco quindi un veloce riassunto di tutti i principali bonus che è possibile avere in seguito alla presentazione dell’ISEE, nonché delle soglie di reddito massimo che bisogna avere per poter fruire delle relative agevolazioni.