Poste italiane assume a gennaio 2023: tutte le posizioni aperte

Assunzioni in Poste italiane: le offerte di lavoro si rivolgono sia a diplomati che a laureati.

In Poste Italiane continuano le assunzioni, e i profili ricercati sono molti, dai più specializzati ai ruoli che si possono ricoprire anche senza la laurea.

Vediamo quali sono le posizioni aperte in gennaio, quali titoli di studio occorrono per lavorare in poste italiane e quali prospettive di carriera vengono offerte nel 2023.

Poste italiane assume: tutti i profili ricercati

Per quanto riguarda le assunzioni di laureati, spiccano le ricerche di ingegneri junior nel suolo di Real Estate Engineer.

Questa categoria di lavoratori sviluppa dei progetti che coinvolgono infrastrutture e beni immobiliari su tutta la rete di poste italiane.

La mansione svolta offre inoltre delle grandi opportunità di crescita, che permetteranno di apprendere metodologie e tecniche per la gestione efficiente di grandi reti immobiliari.

Il lavoro è altamente specializzato, e il profilo si rivolge a chi ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria ambientale, delle costruzioni, Gestionale, Meccanica, Elettronica, edile-architettura o industriale da meno di 12 mesi.

Le sedi di lavoro sono sparse nelle principali città italiane, da Torino a Reggio Calabria.

L’assunzione avviene in stage, dura sei mesi e offre opportunità di crescita interessanti.

Poste italiane assume stagisti in Sicurezza informatica

Rimanendo nel campo degli stage, i laureati in matematica, ingegneria, statistica, fisica, cyber security e informatica potranno seguire un tirocinio formativo di sei mesi in ambito cybersecurity.

Dopo il periodo formativo di sei mesi saranno inseriti nelle aree che coinvolgono la sicurezza informatica dei sistemi informativi di Poste Italiane in Roma.

Poste assume diplomati: i corrieri SDA

Passando alle posizioni dedicate anche ai diplomati, in Poste si ricercano corrieri SDA.

Per lavorare come corriere SDA nelle città di Bologna, Pisa e nella provincia di Pavia bisogna avere un’esperienza di 5/10 anni, e l’assunzione avviene a tempo indeterminato.

Diventare consulente finanziario in poste italiane

Altra interessante posizione per laureati è quella per consulenti finanziari.

Per questa posizione l’iter di selezione è molto articolato e prevede in primo luogo la partecipazione a un recruiting day.

Solo in seguito inizierà il vero e proprio processo di assunzione, che prevede un primo momento di formazione per un successivo avvio alla professione di consulente finanziari.

Per essere scelti bisogna saper utilizzare il pacchetto office e avere ottime doti comunicative, inoltre le posizioni per consulente finanziario sono aperte in tutt’Italia.

Lavorare in Poste come consulente mobile specialista

Altra interessante posizione è quella di specialisti consulenti mobili. Questa figura effettua consulenza e vendita di prodotti finanziari e assicurativi e deve aver maturato un’esperienza di almeno due anni.

Le sedi di lavoro sono Como, Bergamo, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi e Pavia

Sportellisti in poste italiane: basta il diploma

Infine, rimane aperta la posizione per front end a Bolzano. Per inoltrare la candidatura per questa posizione bisogna avere almeno un diploma di scuola superiore e, vista la particolare zona geografica, occorre avere il patentino di bilinguismo italiano-tedesco.

La figura del front end, d’altronde, è una delle più ambite in poste italiane, e per i front end in Bolzano viene offerto un contratto di assunzione a tempo indeterminato.