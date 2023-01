Postemobile, lancia un’offerta che costa pochissimo: ottima per giovani e meno giovani

Si tratta di una nuovissima offerta telefonica low cost lanciata da Poste Italiane. Adatta a giovani ma soprattutto ai meno giovani. Ecco di cosa si tratta.

Poste Italiane è sempre molto attenta alle esigenze dei proprio clienti, pertanto, al fine di soddisfare ogni tipo di esigenza, amplia continuamente la gamma di servizi offerti. Tra i più conosciuti ed utilizzati, senza dubbio, i PostePay, i Bancoposta e le offerte telefoniche Postemobile.

Proprio a proposito del mercato telefonico, Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta, molto interessante soprattutto per le persone anziane che costa davvero pochissimo. La novità targata Poste Italiane è un’offerta ricaricabile e si chiama “PosteMobile Super Power 20”.

Come abbiamo detto in precedenza, ha un costo molto contenuto. Infatti, parliamo di una spesa mensile di 4,99 euro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché è meglio non lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione.

PosteMobile Super 20: i dettagli sulla novità low cost di Poste Italiane

Poste Italiane è in crescita costante nel mercato telefonico, grazie soprattutto, alle ghiotte offerte proposte. La nuova frontiera tra le offerte telefoniche firmate Poste Italiane è PosteMobile Super Power 20. Il piano è disponibile per tutti i nuovi clienti e titolari di Partita Iva e prevede chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. In più, sono previsti 20 Giga ogni mese, però, non cumulabili con quelli del mese successivo. Qualora i Giga internet dovessero finire prima del rinnovo mensile dell’offerta, la navigazione viene bloccata a meno che non vengano acquistati GIGA EXTRA al costo di 1,99 euro.

Inoltre, senza alcun costo aggiuntivo è possibile usufruire del servizio di avviso di chiamata “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre che del controllo del credito residuo al numero 401212 oppure attraverso l’apposita App PostePay. Anche il servizio hotspot è incluso nel prezzo dell’offerta. Il costo mensile della novità della famiglia Poste Italiane ha un costo di circa 5 euro al mese che viene addebitato direttamente sul credito residuo della SIM ad ogni rinnovo mensile. Insomma, una proposta piuttosto conveniente, considerato che anche il costo della SIM è di soli 20 euro di cui 10 euro di credito telefonico.

PosteMobile Super Power 20 è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale Poste Italiane, sul quale è possibile conoscere anche tutte le altre offerte telefoniche PosteMobile. La SIM sarà spedita direttamente a casa, a titolo totalmente gratuito. Ad ogni modo, per qualsiasi informazione o disservizio è sempre possibile contattare l’assistenza PosteMobile al numero 160, disponibile tutti i giorni a partire dalle 7 fino alle 24.