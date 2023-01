Svizzera, a quanto ammontano gli stipendi tanto ambiti dai lavoratori italiani

La Svizzera è da sempre considerata come la Nazione in cui tutti riescono ad avere guadagni stellari e dove gli stipendi sono così alti da permettere una vita più che agiata, tuttavia non tutto è come sembra.

Gli stipendi percepiti dagli impiegati svizzeri sono molto chiacchierati in Italia, soprattutto quando si discute di come gli italiani affrontino il lavoro quotidiano al di là del confine. I guadagni percepiti sono davvero così alti in tutta la Svizzera?

Prima di spedire curriculum in ogni azienda Svizzera è bene ricordare che, esattamente come in Italia, non esista una legge che regoli il salario minimo nel 2023, quindi la gestione degli stipendi viene assegnata ad ogni singolo Cantone, ovvero i territori autonomi che compongono gli Stati Federali della Nazione.

Ad oggi, benché la Svizzera sia effettivamente tra gli Stati europei con i redditi più alti, solo 5 Cantoni su 26 hanno delle regole che fissano un salario minimo orario che varia tra i 20 e 23 euro, ovviamente pagati in franchi svizzeri. Per la precisione i cantoni in questione sono: Neuchâtel (20,08 franchi), Basilea Città (21 franchi), Giura (20 franchi), Ginevra (23 franchi) e Canton Ticino (19,21 franchi).

Bisogna inoltre considerare che queste soglie sono valide solo per alcune professioni mentre le restanti si basano esclusivamente sugli accordi presi tra le parti, ovvero tra il datore di lavoro ed il futuro lavoratore, sempre però rispettando le direttive dei CCL, ovvero il Contratto Collettivo di Lavoro.

Stipendi svizzeri da capogiro, ma sarà del tutto vero?

Considerando che quindi uno stipendio per un impiegato si attesta nella media sui 3600 euro si può arrivare a pensare che la vita sia molto più semplice per gli abitanti della zona, il dato a cui molti sfugge però riguarda il costo della vita. La Svizzera, è importante sottolinearlo, è infatti una delle Nazioni tra le più costose d’Europa, i cui prezzi dei servizi e dei prodotti sembrerebbe totalmente fuori portata agli occhi dei cittadini degli Stati vicini.

Oltretutto, come se questo non bastasse, lo stipendio minimo garantito nei Cantoni viene totalmente ignorato in caso di:

contratto di apprendistato

lavoratori con meno di 18 anni

giovani alla pari

contratti di stage

persone con capacità lavorative ridotte riconosciute

persone assunte in aziende familiari

persone assunte in aziende agricole

A conti fatti sembrerebbe quindi che lo stipendio alto offerto in alcuni casi dalla Svizzera porti un vero vantaggio solo ai noti frontalieri, ovvero a quelle persone che attraversano il confine per lavorare ma mantengono la residenza nel proprio Stato di origine.