Auto elettrica, quanto costa percorrere 100 km: rimarrete a bocca aperta

Una percorrenza record con soli 3 euro: chi ha un’auto elettrica consuma energia pulita e viaggia spendendo pochissimo.

Facendo un bilancio tra i pro e i contro di guidare un’auto elettrica notiamo che i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi.

Ma se il futuro è già arrivato e le auto elettriche sono sempre più tecnologiche, il loro elevato costo iniziale non permette ancora di fare questa scelta a cuor leggero.

Vediamo perché investire in un’auto elettrica può essere la scelta migliore in questo periodo di caro carburante, sia per le proprie tasche, sia per l’ambiente.

Nel prossimo futuro, infatti, potremmo avere un ottimo ritorno in termini economici che non ci farà pentire di aver scelto un’auto elettrica, sia per i suoi bassi consumi, sia in merito al basso costo della manutenzione e delle spese fisse periodiche.

L’auto elettrica conviene: le spese fisse

Guidare un’auto elettrica comporta notevoli vantaggi, non solo per l’ambiente ma anche per il portafogli.

Per quanto riguarda i costi fissi, come bollo e assicurazione, un’auto elettrica permettere di abbattere a monte il prezzo dell’RCA.

Per un’auto elettrica, il premio assicurativo costa dal 30% al 50% in meno, e il bollo non si paga.

Sulla tassa automobilistica, infatti, la maggior parte delle regioni permette di non pagarlo per i primi 5 anni in cui si usa un’auto elettrica, mentre altre regioni hanno deciso di non farlo pagare proprio.

Il risparmio, però, riguarda anche i costi legati alla manutenzione ordinaria. Un’auto elettrica non ha filtri del carburante o olio motore da sostituire, quindi il tagliando completo a un veicolo elettrico costa molto. Il prezzo medio di un tagliando è infatti inferiore ai 150 euro.

Percorrere 100 km in elettrico: i costi

In merito alla percorrenza, c’è da dire che un’auto elettrica permette di percorrere 100 km con soli 3 euro di ricarica.

Questi indubbi vantaggi invogliano certo a comprare un’auto elettrica, ma il costo di queste vetture non è proprio basso.

Un’auto elettrica non costa mai meno di 20.000 euro, e gli incentivi statali sono scarsi e insufficienti a garantire la definitiva svolta green.

Inoltre, perché le vetture elettriche possano diventare convenienti per tutti, oltre a incentivarne l’acquisto con misure statali più forti, bisognerebbe incrementare le colonnine di ricarica presenti sul territorio nazionale.

Si spera comunque che i vantaggi sopra riportati possano indurre sempre più persone a dotarsi di un veicolo elettrico, per un futuro più sostenibile e un’aria più respirabile.