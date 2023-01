Gli errori da evitare per avere fortuna al Gratta e Vinci: sono in pochi a saperlo!

Chi non sogna di vincere un bel premio in denaro grattando un tagliandino? Eppure, troppo spesso, la fortuna non sembra è dalla nostra parte! In più, talvolta, commettiamo errori che ci allontanano ulteriormente dal trovare il biglietto vincente. Ecco è meglio non fare per avere fortuna al Gratta e Vinci.

I Gratta e Vinci sono tra i giochi a premi più amati dagli italiani. Del resto, le stime parlano chiaro, ogni anno nel Bel Paese vengono venduti oltre 5,5 milioni di tagliandi da grattare, per un totale annuo di più di mezzo miliardo di euro.

In commercio, possiamo trovare un’incredibile varietà di Gratta e Vinci. Dal famosissimo “Milionario” al “M’AMA non M’AMA” o “Cuccioli d’oro” e così via. I tagliandi fanno sognare gli italiani, promettono premi diversi e, chiaramente, hanno prezzi diversi. Possiamo trovare biglietti da 1,2,5,10 e 20 euro. Insomma, davvero per tutti i gusti e tutte le tasche.

Tuttavia, vuoi per una questione di fortuna, trovare il Gratta e Vinci che dia una svolta alla nostra vita, non è poi così semplice. In più, spesso commettiamo dei piccoli errori che ci allontano ulteriormente dal biglietto che potrebbe fare la nostra fortuna. Ecco cosa è meglio evitare per avere fortuna al Gratta e Vinci.

Gli errori da evitare per avere fortuna al Gratta e Vinci

Premesso che, normalmente, incappare in un tagliando vincente è una questione di fortuna, talvolta, capita che a mettere i bastoni tra le ruote alla Dea Bendata siamo proprio noi stessi. Infatti, spesso commettiamo errori che ci allontano dal biglietto vincente.

Il primo errore che molti di noi commette è pensare che un biglietto vale l’altro. Niente di più sbagliato! Infatti, i biglietti hanno diverse probabilità di vincita. Pertanto, una mossa per avere qualche chance in più di vittoria, è scegliere biglietti che offrano una probabilità di vincita più alta. Proprio come riporta il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni tipologia di Gratta e Vinci ha statistiche differenti, attualmente, i tagliandi da grattare con maggiori probabilità sono il 10X (1 su 2,88), il Maxi Miliardario (1 su 3,10), Battaglia Navale (1 su 3,23), Soldi Cash 500 (1 su 3,68) e Miliardario (1 su 4).

Un altro errore, piuttosto, comune è pensare che acquistando un biglietto lontano dalla propria abitazione o in autogrill, aumenti le probabilità di vittoria. Ebbene, si tratta di una convinzione assolutamente sbagliata! Acquistare un tagliando da grattare vincente è semplicemente una casualità. Insomma, non resta che sperare di essere baciati alla fortuna!