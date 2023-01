Acqua frizzante, se la bevi ogni giorno potresti mettere in pericolo la tua salute

Sono in molti a chiedersi se bere acqua frizzante possa creare rischi per la salute. Ebbene diciamo subito che, in linea di massima, non ci sono grosse controindicazioni, a patto che, non venga consumata tutti i giorni. In questo caso, ci sono alcune rischi di cui tenere conto.

Gli amanti delle bollicine possono stare tranquilli! L’acqua gassata non fa male, ma come per ogni cosa, è preferibile non eccedere nel consumo al fine di evitare rischi per la salute.

Per chi non lo sapesse, l’acqua gassata è acqua addizionata di anidride carbonica (CO2). Essa può avere una frizzantezza naturale oppure può essere prodotta in maniera artificiale. Proprio grazie alle sue bollicine, l’acqua gassata dona diversi benefici al nostro organismo. Ad esempio, dona sollievo al palato, aiuta la digestione e, bevuta prima di un pasto, contribuisce efficacemente a ridurre l’appetito. Tuttavia, come per tutte le cose è preferibile non consumarla ogni giorno.

Infatti, l’acqua con le bollicine non è dannosa per la nostra salute, ma può comportare alcune controindicazioni in caso di abuso. In particolare, è sconsigliato il consumo di acqua gassata per chi soffre di patologie dell’apparato digerente come, ad esempio, la gastrite, il reflusso gastroesofageo o le ulcere e per chi soffre di pressione alta. Inoltre, molte acqua gassate che troviamo sugli scaffali dei supermercati sono ricche di sodio, quindi non adatti per chi deve seguire una dieta a basso contenuto di sodio. Ad ogni modo, consumare acqua frizzante ogni giorno può essere rischioso anche per chi non soffre di patologie particolari.

Bere acqua frizzante ogni giorno fa male?

Insomma, l’acqua frizzante di per sé non comporta danni alla salute, ma un consumo frequente, a lungo andare, può causare effetti negativi all’organismo. Innanzitutto, un consumo eccessivo di acqua gassata può causare problemi ai denti. Infatti, l’anidride carbonica in essa contenuta, attacca lo smalto dei denti. Per questo motivo, è fortemente sconsigliato di consumarla durante i pasti e di evitare il contatto diretto con i denti, ad esempio, utilizzando una cannuccia quando la si beve.

Un’altra conseguenza negativa dell’assumere acqua gassata tutti i giorni è l’aumento della ritenzione idrica, per cui, soprattutto chi soffre di questo problema farebbe bene ad evitarne un consumo frequente.

A questi effetti negativi, si aggiunge il problema che le bollicine possono determinare una dilatazione delle pareti gastriche causando gonfiore addominale, aerofagia e meteorismo.