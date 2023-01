Caro energia, il trucco che ti fa risparmiare sulla bolletta elettrica: sorprendente

Con i prezzi dell’energia alle stelle, sono in molti a cercare spunti per risparmiare qualche euro in bolletta. Ecco un trucchetto che, in pochi conoscono, ma contribuisce efficacemente ad alleggerire il peso delle bollette.

Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili per gli italiani che hanno dovuto accollarsi il rincaro dei prezzi di tutti i beni e servizi, dei carburanti e, soprattutto, dell’energia. Proprio a tal proposito, sono state tante le misure messe in campo dallo Stato italiano al fine di sostenere economicamente le famiglie maggiormente in difficoltà.

Basta pensare ai diversi bonus una tantum ed al bonus sociale, meglio conosciuto come bonus bollette, che consiste in uno sconto sulle bollette di acqua luce e gas. Ciò nonostante, sono ancora tante le famiglie che rischiano il lastrico per sostenere bollette così salate.

Alla luce di questo, sono in molti a cercare spunti ed idee per poter risparmiare qualche euro sui consumi delle utenze domestiche. Nello specifico, un trucco piuttosto efficace per poter alleggerire il peso della bolletta elettrica c’è. Ecco cosa fare per risparmiare sui consumi dell’energia elettrica.

Il trucco che ti fa risparmiare sulla bolletta elettrica

Con i prezzi dell’energia alle stelle è diventato un compito piuttosto arduo per molti italiani, riuscire a pagare le bollette a fine mese. Fortunatamente, oltre agli aiuti economici da parte dello Stato italiani, esistono alcuni utili trucchetti che contribuiscono ad alleggerire il peso delle bollette dell’energia elettrica.

In particolare, utilizzando nel modo giusto il contatore è possibile risparmiare davvero un bel gruzzoletto. Infatti, premendo due volte il tasto del contatore, si può visualizzare la fascia oraria di quel determinato momento. Le fasce orarie per l’energia elettrica sono fondamentali, perché esse incidono su quanto si paga per il consumo di energia elettrica in un dato momento della giornata. Infatti, non tutti sanno che ci sono alcuni momenti della giornata in cui il consumo di corrente ha un costo maggiore e momenti in cui il costo è più basso. Ovviamente, le fasce orarie dipendono dall’offerta luce. In caso, ad esempio, di contratto con fascia bioraria, è molto più conveniente utilizzare gli elettrodomestici il sabato e la domenica, oppure, la sera dopo le 19.

Attraverso il contatore è possibile vedere anche i consumi reali di un preciso momento. Basta premere tre volte il tasto del contatore. In questo modo, sarà possibile capire quali sono gli elettrodomestici che consumano di più all’interno della propria abitazione. A quel punto, potrebbe essere una buona abitudine utilizzarli solo per lo stretto necessario e durante le fasce orarie più economiche.