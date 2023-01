WhatsApp, arriva una nuova ed utile funzione per gli utenti

Spesso capita che durante le giornate arrivino messaggi di spam che infastidiscono le ore di studio o di lavoro, fortunatamente con il nuovo aggiornamento si potrà risolvere questa spiacevole situazione.

Il team di sviluppo di WhatsApp ha pensato proprio a tutto, in questo periodo di importanti novità è in arrivo anche una nuova funzione, o meglio una scorciatoia, per effettuare un’operazione utile in tantissime occasioni e che faranno tornare la tranquillità.

WhatsApp è la piattaforma che permette agli utenti di scambiarsi messaggi gratuiti ed istantanei e tra tutte le applicazioni è di sicuro quella più conosciuta anche tra chi non è molto pratico con gli smartphone come le persone più anziane. Questa iconicità della piattaforma è riconosciuta anche dai numeri, infatti vanta più di 2 miliardi di utenti attivi.

Questi dati hanno sicuramente coinvolto maggiormente il team di programmatori del gruppo Meta, l’attuale proprietario dell’applicazione, cercando tutti gli aggiornamenti e le migliorie da apportare per sbaragliare la concorrenza, che spesso è stata attratta dai competitors come Telegram, proprio per il numero di funzionalità e la maggiore privacy.

Negli ultimi tempi WhatsApp ha infatti cambiato radicalmente alcune parti dell’applicazione integrando ad esempio i messaggi temporanei che si distruggono dopo un certo numero di secondi, i messaggi a sé stessi ottimi per salvare file o testi e l’ampliamento delle videochiamate fino a 32 partecipanti attivi.

In cosa consiste il nuovo aggiornamento WhatsApp

Il nuovo aggiornamento, presente ad ora solo nella versione beta dell’applicazione, fornisce una possibilità davvero utile agli utenti, soprattutto per chi riceve messaggi di spam o da gente con cui non si vuole avere nulla a che fare. La funzione consiste in una scorciatoia che permette a chiunque di bloccare un contatto senza nemmeno dover entrare nell’app.

Quando si riceve un messaggio su WhatsApp generalmente compare una notifica a schermo (che può essere abilitata o disabilitata, a seconda delle preferenze) e che consente di rispondere immediatamente tramite una casella di testo senza dove accedere direttamente all’interno della piattaforma. Chi ha accesso alla versione beta v2.22.5 in questo spazio vedrà comparire un nuovo comando “Blocca”.

Tramite l’opzione gli utenti potranno bloccare sul nascere ogni tipo di interazione non richiesta in maniera semplice e veloce, tanto che potrà essere fatta con un semplice tocco dello schermo. Bloccare le persone farà in modo di non avere più notifiche fastidiose nel tempo e garantirà più tranquillità in quanto gli utenti non potranno più fisicamente contattare il numero, a differenza ad esempio di chi è solo silenziato.