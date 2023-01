Caro Bollette, da ora si ha a disposizione uno strumento in più per risparmiare

A causa del rincaro di luce e del gas moltissime persone hanno cambiato le proprie abitudini già da molti mesi, senza però ottenere grandi risultati in termini di consumi di energia e di risparmio.

Secondo le statistiche il danno economico che questi aumenti ha causato alle famiglie è altissimo, tanto che in media si dovrà provvedere al pagamento di oltre 5mila euro all’anno solo per le utenze. Ecco un modo semplice e gratuito per tenere a bada i consumi.

Nel biennio 2022-2023 lo Stato ha fornito alle persone molti bonus e agevolazioni per agevolare il pagamento delle bollette più che raddoppiate tuttavia le misure non sono riuscite a supportare adeguatamente le fasce di famiglie con redditi bassi e medio bassi, che hanno passato (o stanno ancora passando) seri guai, soprattutto chi presto non avrà nemmeno più il sostegno del Reddito di Cittadinanza.

Tra gli aiuti su cui si può far affidamento ancora oggi si possono nominare principalmente il bonus sociale bollette, con il quale le famiglie in difficoltà possono ricevere uno sconto automatico sulle utenze luce, acqua e gas ed il blocco dei costi dell’energia elettrica imposti dall’ex Governo, anche se in questo caso molte società sono state sanzionate per non aver rispettato il decreto.

Ad oggi i prezzi non sembrano essere cambiati molto, infatti sia il gas che il carburante ed i beni di prima necessità stanno continuando a subire rincari costanti. L’unica buona notizia sembra essere quella del calo dei costi della luce, ma per festeggiare bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Come monitorare i propri consumi risparmiando

Per evitare di gravare ulteriormente sul portafoglio possono essere usati degli strumenti molti utili alle persone, come ad esempio i misuratori, usati tra spina e presa di corrente degli elettrodomestici che consumano di più. In più si possono anche mettere in pratica i tanti consigli dispensati negli ultimi mesi da parte dello Stato e di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Proprio l’ARERA ha messo recentemente a disposizione di tutti un portale in cui è possibile monitorare i propri consumi mensili attraverso l’uso del proprio SPID, accedendo al portale con le credenziali infatti il titolare dell’utenza può controllare ogni dettaglio del proprio contratto.

Tramite questo portale si potranno finalmente conoscere anche tutte quelle voci che sulla bolletta risultano essere più complicate da capire o nascoste, e di confrontare le bollette di più periodi differenti, permettendo quindi di individuare anomalie, conteggi errati o consumi troppo elevati.