OnlyFans, come guadagnare tanti soldi con il social più chiacchierato del web

OnlyFans è di sicuro uno dei social più conosciuti su internet in quanto è spesso al centro delle notizie di gossip. Guadagnare i soldi con questa piattaforma è molto semplice, ecco come fare.

Anche se sulla piattaforma si possono trovare contenuti di tutti i tipi, ci sono alcuni pregiudizi che potrebbero allontanare tanti professionisti da un social che ha un altissimo potenziale di guadagno ottenibile in maniera comoda e veloce.

OnlyFans è un sito web che consente ai professionisti di vendere i propri contenuti in comodi abbonamenti sottoscrivibili da tutti i fan. Le possibilità di guadagno però non finiscono qui, i creator hanno a disposizione diverse modalità per riuscire ad ottenere dei pagamenti anche piuttosto importanti.

Ciò che ha reso famoso OnlyFans è di sicuro la quantità di contenuti dedicati al pubblico adulto, in questa piattaforma infatti sono ben accette foto e video che non troverebbero posto in alcun altro social. Tuttavia l’intrattenimento per adulti non è l’unico settore a fruttare dato che sono presenti creatori di contenuti legati al mondo del fitness, alla cucina ed all’arte.

Il primo metodo per guadagnare i soldi dai propri fan è quello di creare contenuti che possano riempire il proprio profilo, il quale sarà accessibile solo attraverso la sottoscrizione di un abbonamento mensile, ricordando bene però che OnlyFans trattiene circa il 20% delle commissioni sui pagamenti destinati ai creatori.

Come guadagnare su OnlyFans

Qualora si voglia lasciare il proprio profilo pubblico, il creatore potrà guadagnare attraverso la pubblicazione di contenuti singoli accessibili solo a pagamento, come post scritti o set di foto e/o video. In questo modo il fan interessato ad un determinato argomento potrà accedere al servizio tramite un singolo pagamento.

Le live disponibili su OnlyFans hanno un grande potenziale dato che, proprio come su TikTok o su Twitch o Youtube, i fan possono ricevere mance dai propri follower che variano in base alla soddisfazione di questi ultimi. Un funzionamento simile è dato dai messaggi a pagamento, in questo caso si potrà chattare direttamente con il creatore come in un a sorta di appuntamento privato.

L’ultimo modo utilizzabile per guadagnare tramite la piattaforma è il crowdfunding, ovvero la raccolta di fondi da destinare ad una causa particolare, alla realizzazione di un progetto o all’acquisto di un prodotto che possa migliorare i contenuti offerti ai fan, dall’attrezzatura per le riprese ai capi di abbigliamento particolari o ai giochi che potrebbero coinvolgere anche il pubblico pagante.