PostePay, perché non funziona di notte? La risposta ha dell’incredibile!

La prepagata targata Poste Italiane è utilissima per tante cose e in tutta sicurezza. Tuttavia, in alcuni orari, soprattutto di notte, risulta impossibile effettuare qualsiasi tipo di operazione.

La Postepay è la carta prepagata ricaricabile disposta dalle Poste Italiane. Può essere utilizzate per tante operazioni. Per fare acquisti online o nei negozi fisici che partecipano al circuito VISA, ad esempio, ed è utilizzata anche per il prelievo di denaro contante nel ATM Postamat e in quelli bancari, che espongono il marchio VISA o VISA Electron.

Si tratta di un prodotto molto utilizzato in Italia, anche perché ottenerla è davvero semplicissimo. Basta recarsi presso un ufficio postale muniti di documento di identità valido ed il proprio codice fiscale. In più, ha un costo davvero irrisorio. Infatti, parliamo di 10 euro per la carta e 5 euro per la prima ricarica. Come abbiamo accennato, la PostePay è una carta prepagata ricaricabile, questo significa che, per avere credito c’è bisogno di ricaricarla.

Chiaramente, è possibile utilizzare la prepagata di Poste Italiane anche per prelevare contante. Proprio a tal proposito, però, molti utenti hanno notato dei malfunzionamenti in determinate fasce orarie, soprattutto, nelle ore notturne. Pertanto, sono in molti a chiedersi “perché la Postepay non funziona di notte?”. Mettevi comodi! Ve lo spieghiamo noi!

PostePay: ecco perché non funziona di notte

Molti titolari di PostePay avranno notato che di notte i sistemi Poste Italiane vengono sospesi. Per cui, giustamente, ci si domanda “perché nelle ore notturne non è possibile fare alcune operazioni che normalmente si fanno senza problemi?”. Ebbene, prima di farsi prendere dal panico e pensare subito al peggio, è necessario sapere che il servizio non è garantito 24 ore su 24, ma proprio come previsto nel prospetto informativo consultabile sul sito istituzionale Poste Italiane, esistono degli orari di sospensione del servizio.

Infatti, negli orari notturni non è possibile effettuare operazioni di prelievo, di ricarica, consultare saldo e movimenti o fare acquisti. Nello specifico, dalle 2 alle 4 del secondo giorno lavorativo della settimana è impossibile effettuare qualsiasi tipo di operazione sia tramite app, che ATM Bancomat Banco Posta e simili. Il discorso cambia durante il resto della settimana, in cui, la sospensione dei servizi avviene di norma per 10 minuti fino ad un massimo di 30 minuti.

Il motivo è presto detto! In questo lasso di tempo, Poste Italiane provvede ad operazioni di aggiornamento e manutenzione dei servizi. Insomma, una normale routine ma che ha creato qualche piccolo disagio ai titolari Postepay che amano lo shopping notturno!