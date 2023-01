Suoni personalizzati per le chat di WhatsApp, come impostarli sui device iOS e Android

WhatsApp, l’app di messaggistica più conosciuta al mondo, non è solamente molto utile infatti grazie ai continui aggiornamenti da parte dei programmatori è anche estremamente personalizzabile.

Grazie alle funzioni che si avvicinano alle necessità di ogni utente, su WhatsApp è possibile associare diverse suonerie per ogni contatto, sia per le chiamate e videochiamate e sia per la ricezione di messaggi, ecco come impostare una suoneria personalizzata per le chat.

WhatsApp oggigiorno viene utilizzata per tenersi in contatto con famiglie, partner, amici e persino colleghi. Riuscire ad individuare immediatamente il mittente di un messaggio o di una chiamata potrebbe rivelarsi molto utile, specialmente se si è concentrati in una sessione di studio o in un lavoro particolarmente noioso o faticoso.

Quante volte è capitato ad esempio di ricevere una notifica e distarsi da ciò che si stava facendo per scoprire poi che si trattava solo di una gif o di una reazione ad un messaggio inviato? Grazie a questa personalizzazione si potrà capire direttamente dal suono se valga la pena guardare il proprio smartphone o se invece sia meglio continuare a lavorare o studiare senza distrazioni.

La funzione si può attivare sui dispositivi Android e iOS aprendo l’applicazione e tappando sui tre pallini in alto a destra. A questo punto ci si dovrà dirigere sulle impostazioni e poi su “Notifiche” e selezionare “Tono notifica”, qui basterà selezionare il suono dal proprio archivio per impostarlo.

Come personalizzare una suoneria su WhatsApp

Per personalizzare la suoneria bisognerà aprire l’app e selezionare la chat interessata, a questo punto attraverso i tre pallini in alto a destra si potrà andare su “Mostra contatto” e “Notifiche personalizzate”. Da qui si potrà selezionare il proprio tono preferito.

Su iOS la procedura è molto simile, infatti la personalizzazione delle suonerie si può effettuare attraverso l’icona delle impostazioni, con l’ingranaggio in basso a destra. Qui si dovrà selezionare “Notifiche” e selezionare la propria musica presente nell’archivio. La personalizzazione singola può essere raggiunta aprendo la chat del contatto interessato e premendo sul nome. Tappando su Notifica personalizzata” si potrà cambiare suoneria al contatto.

Le stesse istruzioni possono essere seguite sia per chat singole che per gruppi e si può decidere di personalizzare non solo la suoneria delle notifiche, ma anche delle chiamate e videochiamate e può essere effettuata anche per tutti i contatti presenti in rubrica, la personalizzazione infatti non ha attualmente dei limiti imposti dai programmatori di Meta, l’azienda proprietaria di WhatsApp.