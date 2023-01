Bonifici istantanei, non sempre sono operazioni sicure: quando si rischia di finire nei guai

Non sempre i bonifici istantanei sono operazioni sicure. A volte, si rischia di finire nei guai. Ecco cosa è meglio non fare.

Nonostante, il nostro Paese sia ancora molto legato all’uso del denaro contante, i pagamenti digitali, in particolare i bonifici online, stanno riscuotendo sempre maggior successo tra gli italiani. Del resto, si tratta di un’operazione che permette di trasferire una somma di denaro da un conto all’altro comodamente dal proprio dispositivo ed in molti casi a costi molti ridotti.

Infatti, a differenza dei bonifici allo sportello, ai bonifici online non vengono quasi mai applicate le commissioni. Inoltre, i tempi di esecuzione sono brevissimi. Mentre, un bonifico ordinario richiede un lasso di tempo fino a 3 giorni dall’esecuzione per il trasferimento di denaro dal proprio conto a quello di un’altra persona, con il bonifico online, i tempi si accorciano notevolmente. Questo soprattutto, nel caso si proceda con un bonifico istantaneo, che permette il trasferimento immediato di denaro da un conto all’altro. In più, normalmente, questo servizio è offerto dagli istituti di credito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tuttavia, questa tipologia di pagamento non è esente da rischi che, in alcuni casi, lo rendono poco adatto all’utilizzo. Infatti, in particolare il pagamento istantaneo è un trasferimento di denaro non revocabile, per cui, è fortemente sconsigliato, soprattutto, in caso di acquisti online. Ecco tutti i dettagli.

Bonifici istantanei: quando si rischia di finire nei guai

L’istant payment, conosciuto anche come “SEPA Instant Credit Transfer” è un metodo di pagamento relativamente recente, infatti, è stato introdotto solo nel 2017. Attraverso questa operazione è possibile trasferire una somma anche ingente di denaro. Infatti, per mezzo di un bonifico istantaneo è possibile trasferire fino a 15 mila euro per ogni singola operazione. Inoltre, il passaggio delle somme da un conto all’altro, avviene in tempo reale.

Tuttavia, non sempre è opportuno utilizzare il bonifico bancario istantaneo. Questo perché, a differenza del bonifico ordinario che è possibile revocare anche dopo qualche ora dall’esecuzione, l’istant payment non è revocabile e non è rintracciabile. Insomma, una volta autorizzato è impossibile bloccare o rettificare o rintracciare un bonifico istantaneo. Alla luce di questo, è fortemente sconsigliato per effettuare acquisti online.

Come molti sanno, sono molti i malintenzionati che potrebbero sostenere di aver spedito quanto pattuito e non aver ricevuto alcun pagamento. In questi casi, riuscire a recuperare le somme erogate potrebbe risultare davvero un’operazione difficile e si dovrebbe ricorrere necessariamente alla via legale rivolgendosi ad un Tribunale competente e avviare un’azione civile nei confronti del beneficiario del bonifico. Pertanto, il pagamento con bonifico istantaneo può risultare rischioso ed è preferibile utilizzarlo solo in caso di effettiva necessità e con persone conosciute.