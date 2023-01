Buoni Fruttiferi Postali, perché piacciono così tanto? Questo è quello che si guadagna

I Buoni Fruttiferi Postali vantano una storia centenaria e nonostante i periodi di crisi rimangono comunque la prima scelta degli italiani che vogliono far fruttare i propri risparmi.

L’inflazione dell’ultimo anno ha fatto letteralmente svanire miliardi di euro depositati nei conti correnti delle persone le quali hanno assistito impotenti alla scena. Un buono fruttifero avrebbe potuto salvare almeno una parte dei risparmi? Ecco come funzionano.

I buoni fruttiferi postali sono un prodotto offerto da Poste Italiane sin dal 1925 e sono emessi da sempre dalla Cassa Depositi e Prestiti dello Stato il quale utilizza i fondi per migliorare e sviluppare l’economia italiana attraverso investimenti pubblici. I soldi bloccati nel buono fruttifero possono essere risultano essere totalmente esenti da vincoli e possono essere richiesti dal proprietario in qualsiasi momento, sottostando ad una tassazione agevolata bloccata al 12,50%.

Il funzionamento dei buoni è molto semplice infatti in base al piano scelto si può godere di un rendimento passivo che avviene tramite la maturazione degli interessi stabilito a priori e che è a crescita graduale, più tempo passa e più si guadagnerà alla scadenza del prodotto.

Il guadagno finale viene calcolato principalmente in base alla lunghezza del periodo di tempo in cui vengono bloccati i fondi ed ovviamente alla quantità di euro investiti in partenza i quali, anche se possono essere prelevati in qualsiasi momento, consentono di ottenere una piccola fortuna una volta che è terminato il loro processo di maturazione.

Quali sono i buoni fruttiferi più convenienti

Poste Italiane offre buoni postali per tutte le esigenze che partono dai 3 anni per finire agli oltre 20. Sul sito di Poste Italiane è anche possibile creare dei piani di investimento in cui si può capire esattamente quanto si andrà a maturare a scadenza in base all’importo che si vuole investire.

Per fare un esempio pratico si può considerare un investimento di 5mila euro, ecco quanto si può guadagnare con i vari buoni fruttiferi postali:

Buono 3×2, durata massima 6 anni = 5.551,96 euro

Buono fruttifero postale 4 anni Risparmio Semplice, 5.454,18 euro (solo al raggiungimento di 24 sottoscrizioni periodiche)

Buono Rinnova, durata massima 6 anni = 5.925,52 euro (solo se si rinnovano buoni fruttiferi in scadenza)

Buono 3 anni Plus = 5.199,84 euro

Buono 4×4, durata massima 16 anni = 7.645,59 euro

Buono 3×4, durata massima 12 anni = 6.508,88 euro

Buono ordinario, durata massima 20 anni = 7.789,98 euro

I tassi di interesse dei buoni oscillano tutti tra l’1,50% ed il 4,50%. L’offerta dei buoni non è finita qui, l’elenco completo è disponibile interamente sul sito ufficiale di Poste Italiane.