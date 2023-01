Come tenere carica la batteria del telefono il più a lungo possibile, consigli infallibili

Usare lo smartphone tutto il giorno è ormai diventata un’abitudine, sia per chi lo usa per lavoro sia per chi lo usa come strumento di intrattenimento, la cosa che rimane in comune è il consumo di batteria.

Rimanere con la batteria scarica magari durante una riunione od un lungo viaggio è di sicuro un avvenimento stressante, soprattutto perché i telefoni ormai i telefoni servono a molte cose, sono navigatori, blocco per gli appunti, fotocamere ed agende.

Anche se con l’avanzamento tecnologico i dispositivi vengono prodotti con batterie sempre più capienti e performanti, in caso di un uso scorretto il telefono può avere una vita ridotta e limitata anche ad appena 2 o 3 anni. Con i costi di oggi risulta impensabile essere costretti a cambiare il proprio smartphone in un lasso di tempo così breve, ecco perché è importante saper cosa è necessario fare per mantenere la batteria carica il più a lungo possibile.

Il primo errore che si fa quando si usa il proprio cellulare è quello di mantenere attivi GPS, bluetooth, luminosità alta e wi-fi o dati quando non ce n’è bisogno, queste funzionalità infatti, per quanto utili, consumano tantissimo la batteria e possono essere disabilitate nella maggior parte delle ore della giornata.

Le applicazioni hanno un ruolo fondamentale sullo stato di salute della batteria, infatti ce ne sono alcune che rimangono in esecuzione anche in background, ovvero quando il cellulare è con schermo spento, come ad esempio le applicazioni contacalorie e contapassi, le quali usano purtroppo grandi quantità di energia del telefono, compromettendo irrimediabilmente la carica della batteria.

Come mantenere carica la batteria del telefono

Oltre all’uso consapevole delle funzionalità del telefono ed alla attenta scelta delle applicazioni da installare, bisogna ricordare che ogni smartphone ormai ha la possibilità di impostare il risparmio energetico, personalizzando anche le ore di attività.

Tra le impostazioni inoltre è anche bene eliminare ogni suono e vibrazione dello schermo e della tastiera in quanto sono funzioni che, pur essendo simpatiche, possono scaricare più velocemente la batteria. Sempre nelle impostazioni è possibile anche attivare un grande alleato degli schermi ovvero il tema scuro, che non solo eviterà di consumare la batteria ma eviterà anche di affaticare gli occhi.

Per evitare che la batteria subisca danni durante la ricarica è importante ricordare che bisognerebbe sempre utilizzare il caricatore fornito in dotazione con l’acquisto ed infine è anche fondamentale evitare di mantenere il telefono, ed il caricatore, attaccati alla corrente se la batteria ha raggiunto il 100% di ricarica.