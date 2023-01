Whatsapp, è sbarcata in Italia la funzione che crea dipendenza: incredibile!

WhatsApp è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei milioni e milioni di utenti. Ecco l’ultimissima novità.

Senza dubbio alcuno, Whatsapp è l’applicazione dedicata alla messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Nata nel 2009, nel corso degli anni, il suo servizio ha subito diversi cambiamenti, introducendo sempre nuove e comodissime funzioni. Di recente, una nuova funzione è sbarcata sull’app della famiglia Meta.

Infatti, WhatsApp ha introdotto la possibilità di inviare messaggi oltre che ai propri contatti, anche a noi stessi. Si chiama Message Yourself e, proprio come suggerisce il nome stesso, permette di inviare messaggi al nostro profilo Whatsapp. Di recente, la funzione è apparsa nelle note di rilascio per l’ultimo aggiornamento dell’applicazione. Si tratta di una funzionalità molto utile, soprattutto, per chi ha spesso bisogno di appuntare note e pro – memoria. Una vera manna dal cielo considerato l’incredibile numero di chat presenti sui nostri smartphone.

Una novità, che come abbiamo anticipato, può essere utilizzata per i più svariati motivi. Ad esempio, può essere utile per appuntare note e promemoria, per salvare link, caricare documenti o, per assurdo, avere una conversazione con sé stessi. Ecco come ottenere la funzione sul proprio dispositivo cellulare.

WhatsApp: come ottenere la nuova funzione Message Yourself

Dunque, Whatsapp ha implementato questa nuova funzione che consente di chattare con sé stessi. Questo significa che grazie a Message Yourself tutti gli utenti Whatsapp possono conversare con il proprio stesso utente. Come abbiamo visto, la funzione può essere utilizzata per i più svariati motivi come, ad esempio, salvare note importanti o scaricare documenti o link da visitare. Inoltre, la chat con sé stessi può essere fissata in alto, così da non perderla tra l’incredibile numero di conversazioni presenti sul nostro dispositivo cellulare.

La funzione Message Yourself è disponibile sia per gli utenti IOS sia per i clienti Android. Per poter usufruire di Message Yourself è necessario semplicemente aggiornare l’ultima versione dell’applicazione. Una volta terminato l’aggiornamento, basterà entrare dentro WhatsApp e premere sull’icona del nuovo messaggio, che si troverà in alto a destra per chi possiede un iPhone, mentre, sarà in basso nel caso in cui il proprio dispositivo sia un Android.

Il proprio profilo Message Yorself sarà subito riconoscibile, nella sezione contatti. Il suo utilizzo è veramente semplice ed alla portata di tutti, considerato che funziona proprio come una normale chat. In più, prevede la possibilità di trascinare e rilasciare immagini, video e documenti da applicazioni come File, Foto e Safari. Insomma, una novità interessante e così utile che potrebbe creare addirittura dipendenza!