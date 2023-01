Tende termiche da interno, opache e trasparenti: ecco perché funzionano davvero

Tende termiche: la soluzione ottimale per isolare la propria casa senza spendere molto.

La loro particolare composizione permette di tenere fuori il caldo o il freddo, e in alcuni casi consentono persino di fare entrare la luce esterna.

Chi ha degli infissi senza un doppio vetro non può farne a meno, e permettono di rimandare la ristrutturazione di casa ancora per un po’.

Vediamo di cosa sono composte le tende termiche, dove si installano e come fanno a proteggerci dalle intemperie con una spesa davvero minima.

Tende termiche: composizione e utilizzo

Più spesse e resistenti delle normali tende d’arredo, le tende termiche sono eleganti e funzionali.

In genere hanno un colore opaco e non permettono ai raggi del sole di filtrare nell’ ambiente interno, ma possono anche essere trasparenti, in modo da non impedire alla luce esterna di entrare.

In questo modo, permettono di creare una piacevole atmosfera calda, proteggendo allo stesso tempo dall’eventuale calore dei raggi solari.

Esse, infatti, sono dette anche tende “termoisolanti”, e proteggono sia dal caldo, sia dal freddo.

Sono composte di una fodera in poliestere, capace di bloccare l’aria fredda che trapela da una finestra con qualche spiffero. Alla stessa maniera, riescono a tenere fuori il calore quando fa caldo.

Dove installare una tenda termica

Le tende termiche si possono installare sia davanti a una finestra, sia sulla porta d’entrata. Il loro impiego è diffuso anche davanti alle vetrate, nonché per proteggere le porte che immettono all’esterno dell’abitazione.

Per installarle basta inserirle in una staffa comune, alla stessa maniera delle normali tende che tutti noi abbiamo in casa.

Tuttavia, i produttori di tende termoisolanti, spesso offrono il bastone coordinato al momento della vendita della tenda termica.

Una soluzione economica ed efficace

Il prezzo delle tende termiche va dai 50 ai 250 euro, e il suo costo dipenderà in promo luogo dalla sua ampiezza.

Nonostante il loro prezzo relativamente alto, queste garantiscono un isolamento termico di gran lunga migliore rispetto a quello garantito da una tenda normale.

L’isolamento che forniscono permette di risparmiare tanto sul costo del climatizzatore d’estate, quanto su quello del riscaldamento d’inverno.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, quindi, dotarsi di una tenda termica potrebbe essere l’ideale.

Specie se non si è disposti a spendere uno sproposito per coibentare il proprio immobile a dovere.