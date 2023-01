Come investire se si hanno a disposizione mille o duemila euro

Investire o mettere al sicuro il proprio denaro per ricavarne un piccolo guadagno nel tempo è di sicuro una delle scelte più sagge da fare con i propri soldi per evitare di perderli a causa dell’inflazione.

Secondo i dati sono oltre 1700 i miliardi di euro contenuti nei conti correnti degli italiani che per inesperienza, per paura o per diffidenza non si affidano ai servizi di investimento, lasciando i risparmi in balia dei costi di gestione in costante aumento.

Grazie alle innovazioni tecnologiche ormai i costi legati agli investimenti sono ridotti all’osso, infatti gran parte delle procedure possono essere gestite direttamente dai proprietari dei risparmi anche tramite il proprio smartphone. Oggigiorno esistono servizi davvero interessanti su questo tema, permettendo piena autonomia nelle transazioni ed un maggiore guadagno a breve, medio e lungo termine.

Generalmente quando si parla di investimenti si immagina sempre di dover avere a disposizione una grande quantità di denaro messa da parte sul conto corrente ma non necessariamente è così dato che in base al servizio scelto si possono anche scegliere di destinare anche “solo” 1.000 o 2.000 euro. Cifre di questo genere potrebbero lentamente generare un profitto utile nel caso in cui si abbia bisogno di liquidità per emergenze, per l’acquisto di una macchina o addirittura di un immobile.

Una delle prime cose da fare è capire come ridurre i rischi contenendo i costi e riuscendo a diversificare in maniera adeguata l’investimento. Due possibilità tra cui scegliere sono gli ETF od i PAC.

Come investire un piccolo capitale per avere una rendita sicura

Gli ETF, Exchange Traded Funds, sono dei fondi di investimento a gestione passiva, con i quali si acquista un paniere di titoli di facile gestione in quanto il risparmiatore può comprare o vendere nuove quote senza perdere alcuna risorsa. Inoltre gli ETF hanno un costo di gestione molto basso che si assesta allo 0,5% e sono estremamente sicuri dato che il patrimonio è separato dalla società che le emette quindi possono essere restituite in caso di fallimento.

I PAC sono dei Piani di Accumulo Capitale e rappresentano una forma di investimento a sottoscrizione volontaria. Per aprire un PAC si possono sfruttare i fondi di investimento, gli EFT o altri Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio. I PAC sono in sostante degli strumenti che permettono di accumulare un piccolo fondo attraverso i versamenti automatici o decisi dal risparmiatore, i quali sono totalmente privi di rischi.

Ulteriori tipologie di investimenti potrebbero includere i Buoni Fruttiferi Postali, i BTP, la Green Economy ed i Beni rifugio come l’oro.