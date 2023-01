In quali città costa meno fare la spesa? La risposta ti lascerà di stucco

Fare la spesa con i rincari dell’ultimo anno è diventata una vera e propria impresa, infatti a causa dell’inflazione sempre più persone hanno cominciato a monitorare attentamente il proprio budget.

Spesso si sente dire che la spesa al sud Italia sia nettamente più economica di quella del nord, ma è davvero così? L’inflazione sembra aver avuto effetti disastrosi su tutta la nazione non solo sulla spesa alimentare, ma anche su utenze, carburante e beni di prima necessità.

Secondo i dati delle associazioni dei consumatori nel 2022 ogni famiglia ha speso ben 500 euro in più rispetto al 2021 solo per la spesa alimentare, un dato davvero allarmante soprattutto considerando che oltre il 50% delle famiglie italiane vive con un reddito inferiore ai 12mila euro annui.

L’inflazione del 2022, insieme alle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina che hanno portato ad una scarsità di prodotti, materie prime e gas naturale, hanno fatto letteralmente esplodere i prezzi degli alimenti, sia quelli che si trovano alla base della cucina italiana sia i prodotti già confezionati e pronti all’uso.

Quando capita di parlare sui social del costo della vita spesso si può notare come si creda che il sud Italia sia un territorio in cui è possibile condurre una vita in maniera economica, ma sarà così anche per la spesa alimentare?

Dove costa meno fare la spesa e come risparmiare

Per fare un esempio pratico si può valutare l’acquisto ipotetico di una serie di prodotti e confrontare i prezzi nelle città di Milano, Roma e Palermo. Ecco cosa è stato messo nel carrello

3 litri di latte intero alta qualità;

4 kg di pasta;

1 kg di biscotti

2 l di passata di pomodoro

3 etti di prosciutto cotto

1 kg di piselli surgelati

500 g di petto di pollo

3 scatolette di tonno da 80 g

4 kg di pane

2 kg di mele Golden

1 l di olio EVO

All’incirca il costo totale per le varie città si potrebbe assestare intorno ai 68 euro a Milano, 65 a Roma e 60 a Palermo, una differenza quindi sì esiste ma di sicuro non è così evidente nel lungo periodo, anche perché bisogna considerare che mediamente gli stipendi al sud sono inferiori a quelli del nord Italia. L’unica cosa che rimane alle famiglie per risparmiare è seguire alcune accortezze in cucina, così da sfruttare al massimo ciò che si acquista.

Per esempio, oltre al comprare solo prodotti in sconto i ai mercatini di paese si possono prediligere delle preparazioni in cui è possibile sfruttare anche gli scarti o gli avanti, per esempio del riso avanzato può diventare una serie di supplì, gli scarti delle verdure un ottimo e saporito brodo o le bucce di un arancio dei preziosi canditi.