WhatsApp, presto arriverà un aggiornamento rivoluzionario mai visto prima

Grazie ad un nuovo aggiornamento, che sarà prossimamente disponibile per gli utenti di tutto il mondo, gli utenti potranno acquistare e vendere i propri averi direttamente su WhatsApp.

Il gruppo Meta sta per ampliare le funzioni dell’applicazione di messaggistica più conosciuta ed utilizzata dagli utenti di dispositivi iOS e Android, implementando il primo vero e proprio e-commerce utilizzabile via chat.

L’aggiornamento rivoluzionario verrà reso disponibile solo per alcune Nazioni, tra cui Regno Unito, Messico, Indonesia, Colombia e India. Il cambiamento secondo il team di sviluppo è dovuto soprattutto alle nuove necessità dei proprietari dei business i quali, specialmente dopo il Covid, hanno scoperto dei nuovi bisogni pronti da soddisfare.

Tramite questo aggiornamento sarà possibile acquistare i beni semplicemente contattando con un messaggio il numero business del negozio collegato all’account, così da procedere alla visione del catalogo ed alla scelta dell’oggetto desiderato. Il negoziante dal canto suo dovrà semplicemente aggiungere gli oggetti da mettere in vendita compilando un semplice modulo con foto, nome del prodotto, prezzo e descrizione.

Grazie alla crescente privacy non solo WhatsApp sarà accessibile da una password, ma consentirà anche di pagare tramite l’utilizzo della propria carta di credito o debito in maniera libera e più sicura. Attualmente in India l’aggiornamento è stato accessibile solo ad un negozio di prodotti freschi chiamato JioMart, riscontrando un enorme successo grazie alla semplicità ed alla nuova esperienza di acquisto.

Acquisti in-app, le dichiarazioni di Meta

Mark Zuckerberg, capo di Meta e proprietario di Whatsapp ha dichiarato: “Vogliamo che le persone possano effettuare pagamenti sicuri, di recente abbiamo lanciato questa esperienza in India e siamo entusiasti di testarla anche in Brasile con più partner. Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per i consumatori e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un’altra app o pagare di persona”.

Zuckerberg poi ha aggiunto che la funzione: “Rivoluzionerà il modo in cui milioni di aziende in tutta l’India si connettono con i propri clienti, portando un’impareggiabile semplicità e convenienza all’esperienza di acquisto delle persone. Siamo entusiasti di lanciare la nostra partnership con JioMart in India, questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp: ora le persone possono acquistare generi alimentari direttamente in una chat”.

Nel comunicato è stato anche preannunciato che tale funzionalità non sarà gratuita in quanto verrà addebitato “ai nostri clienti business una tariffa per alcuni dei servizi offerti”, dando luogo ad un vero e proprio e-commerce presente all’interno di quel che era in origine una semplice app di messaggistica”.