3.000 euro al mese senza laurea o diploma: con questi lavori si può

Avere uno stipendio di 3.000 euro con una laurea è più semplice, ma anche senza laurea si può ottenere lo stesso risultato.

Chi non ha una laurea, infatti, può tranquillamente arrivare a guadagnare anche più di un laureato, me per farlo è necessario esercitare la professione adatta.

Tuttavia, solo se siamo dotati di passione e interesse per un dato settore, sarà tutto più semplice. In tal caso, guadagnare 3.000 euro al mese non diventa solo possibile, ma anche molto facile. Vediamo di quali professioni siamo parlando.

Uno stipendio da sogno senza la laurea

Il lavoro che permette di guadagnare fino a 3.000 euro al mese senza laurea è senza dubbio quello del camionista.

Chi si occupa del trasporto di merci, infatti, percepisce uno stipendio medio del 15% più alto rispetto a tutti gli altri lavori per i quali una laurea non è richiesta.

Alla base di questa considerazione c’è il fatto che il mestiere dell’autotrasportatore è molto impegnativo. Si deve fare i conti tutti i giorni con chilometri di strada da percorrere, e la propria casa diventano gli Autogrill lungo le autostrade.

Ad ogni modo, viaggiando in posti anche esteri rispetto alla nostra nazione, c’è la possibilità di incontrare nuova gente, tante persone di nazionalità diverse e arricchire di molto le proprie esperienze.

Oltre ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, quindi, si alimenta anche anche il conto in banca. Un camionista all’inizio del suo lavoro prende un minimo di 1.800 euro netti, e chi ha un’esperienza maggiore guadagna tranquillamente sui 3.000 euro al mese.

Quanto guadagnano i conducenti d’autobus

Un altro lavoro che offre uno stipendio interessante, direttamente collegato a quello del quale abbiamo parlato, è quello dell’autista d’autobus.

Il conducente degli autobus di linea o urbani, infatti, percepisce uno stipendio di tutto rispetto, così come quello che viene intascato dagli autisti dei tram.

Questi lavoratori, che pure fanno una vita molto impegnativa e piena di responsabilità, hanno il vantaggio di confrontarsi ogni giorno con persone diverse, e di svolgere il proprio lavoro viaggiando lungo tutta la penisola.

Lo stipendio di un autista d’autobus, infatti, va da un minimo di 1.161 euro a 1.824 lordi al mese, e questa forbice riguarda solo quando si è all’inizio della professione.

Se invece ha già una certa esperienza, l’autista d’autobus percepirà anche 2.785 euro netti al mese, una cifra molto vicina a quella indicata per i camionisti.

Come diventare autista di mezzi pesanti

Per diventare autotrasportatore o conducente d’autobus, il percorso è simile, ma non identico.

In particolare, la patente che abilita alla guida degli autobus è la patente D, mentre quella che permette di guidare i mezzi per trasportare le merci, è la patente C.

Di conseguenza, se si vuole fare il conducente d’autobus bisognerà prendere la patente D, e per fare l’autotrasportatore la patente C.

Per esercitare la professione, poi, c’è bisogno anche della Carta di Qualificazione del conducente, che deve essere conseguita a parte o anche mentre si sta conseguendo la patente D o C.

Infatti, la CQC è diversa a seconda che si parli di quella per gli autotrasportatori o per i conducenti d’autobus.